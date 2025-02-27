В России создали имплантат для замещения поврежденной костной ткани

Ученые из НМИЦ травматологии и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова Минздрава России и инженеры Томского политехнического университета представили свою новую разработку — имплантат на основе полимолочной кислоты. Медицинское изделие предназначено для лечения пациентов с повреждениями и заболеваниями костно-мышечной системы.

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Инновационные материалы, использованные в имплантате, позволяют стимулировать развитие костной ткани и управлять ходом этого процесса. Благодаря этому срок лечения, по оценкам специалистов, сократится в два-четыре раза.

Имплантат напечатали на 3D-принтере. Материалом послужил разлагаемый термопластичный полимер на основе полимолочной кислоты, которую получают из молочной кислоты, образующейся в организме человека в результате распада глюкозы, сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

«Конечными продуктами превращения молочной кислоты в организме являются углекислый газ и вода, которые удаляются с помощью дыхательной системы, именно поэтому иммунологических реакций на инородное тело не происходит», — Арнольд Попков, главный научный сотрудник лаборатории Клиники нейроортопедии.

Организм пациента не отторгает инородное тело. Ячеистая структура имплантата позволяет кровеносным сосудам свободно проникать внутрь и прорастать в него из окружающих тканей. Биологически активный слой запускает в тканях процесс восстановления анатомической целостности кости в месте дефекта, причем скорость регенерации оказывается в несколько раз быстрее, чем в случае применения других методик.

Ранее стало известно, что сибирские врачи восстановили женщине челюсть, используя малоберцовую кость ее ноги. Пациентка обратилась к стоматологу два года назад. Ее мучили боли при приеме пищи. Обследование выявило доброкачественную опухоль. Новообразование удалили вместе с частью нижней челюсти. Хирурги создали 3D-модель челюсти и изготовили трансплантат из малоберцовой кости. Его пересадили вместе с кровеносным сосудом, который обеспечил питание.