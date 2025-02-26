Тихоходки дали ученым средство защиты от побочных эффектов лучевой терапии

Американские ученые из Массачусетского технологического института и Университета Айовы предложили инновационный подход для защиты пациентов от повреждений, вызванных лучевой терапией. Вдохновением для разработки стал белок тихоходок — микроскопических организмов, известных своей устойчивостью к экстремальным условиям. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Biomedical Engineering (NBE).

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Лучевая терапия широко распространена для лечения онкологических заболеваний. Но она часто вызывает серьезные побочные эффекты, такие как повреждение тканей, язвы и кровотечения. Это может привести к прерыванию процедур или ухудшению качества жизни пациентов.

Ученые предложили использовать белок Dsup, который защищает ДНК тихоходок от радиации. Для доставки этого белка в организм они разработали систему на основе РНК-мессенджера, кодирующего Dsup. Эта РНК временно заставляет клетки вырабатывать защитный белок, который исчезает через несколько часов после лечения.

Для доставки РНК в ткани исследователи использовали полимерно-липидные наночастицы, которые показали высокую эффективность в лабораторных испытаниях. В эксперименте на мышах введение частиц в ткани перед облучением снизило количество повреждений ДНК на 50%.

Ученые планируют адаптировать белок Dsup для использования у людей, чтобы избежать иммунного ответа. Если метод будет успешно разработан, он может не только улучшить качество жизни онкологических пациентов, но и найти применение в других областях, например, для защиты астронавтов от космической радиации.