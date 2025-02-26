Ученые узнали, что поможет в лечении рака поджелудочной железы

Аденокарцинома — самый распространенный вид рака поджелудочной железы. Сложность его лечения заключается в том, что он быстро становится резистентным к новым видам терапии. Команда ученых обнаружила, что нервная ткань вокруг опухоли способствует развитию этой резистентности и росту опухоли. Заблокировав работу нервов в опухоли, ученые обнаружили, что работа иммунитета улучшилась, а опухоль стала более восприимчива к иммуно- и химиотерапии. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Онкозаболевания являются одними из самых распространенных диагнозов в современном мире и часто не поддается полноценному лечению. Одна из ключевых проблем заключается в том, что раковые опухоли могут становиться невосприимчивы к терапии. Образовавшись, злокачественная опухоль с помощью сложных молекулярных механизмов увеличивает приток крови и количество поступающих питательных веществ к своим клеткам,. В то же время из соседних здоровых клеток опухоль создает «щит», благодаря которому иммунитет не замечает патологии. Но до недавнего времени одна особенность строения раковых опухолей оставалась неизученной — ученые не знали, какую функцию выполняют нервы, вросшие в раковую опухоль.

Международная команда ученых решила исследовать роль нервной ткани в злокачественных опухолях на примере рака поджелудочной железы — аденокарциномы. Для изучения нервов в опухоли исследователи разработали новый метод под названием «Trace-n-seq». Он позволяет отследить весь путь, который проходит нервная клетка от опухоли до центральной нервной системы, выделить конкретные нейроны, связанные именно с опухолью и провести их транскриптомный анализ. Благодаря этому методу ученые обнаружили, что нервная ткань вокруг и внутри опухоли изменяет активность работы генов — многие гены, активно работающие в здоровых клетках, были ослаблены в клетках вокруг опухоли. Так формируется генетический ««отпечаток» аденокарциномы. Чтобы узнать, сохраняется ли он после удаления опухоли, ученые сначала хирургически удалили опухоль у мышей и затем вновь внедрили в том же месте небольшую культуру раковых клеток. Они выяснили, что вновь пересаженная опухоль стала развиваться значительно быстрее и агрессивнее вокруг уже измененных нервов, чем вокруг здоровых, и то, что генетический отпечаток опухоли сохраняется в нервной ткани и после удаления опухоли.

Ученые выяснили, что больше всего нервная ткань влияла на фибробласты вокруг опухоли — клетки соединительной ткани, составляющие основную массу опухоли. Эти клетки с помощью специальных молекулярных механизмов начинают подавлять работу иммунитета вокруг опухоли. Исследователи решили проверить, как измениться развитие опухоли, если заблокировать работу нейронов, иннервирующих опухоли. Для этого они использовали ряд нейротоксинов вроде Наб-Паклитаксела и обнаружили, что рост опухоли замедляется, а иммунный ответ улучшился. Ученые связывают это с тем, что в ответ на повреждение нервов иммунитет стал активнее работать в месте роста опухоли и что защищающие опухоль от иммунной системы фибробласты после разрушения нервов стали значительно хуже выполнять эту функцию.

«По-видимому, отростки нервов при раке поджелудочной железы подавляют провоспалительную активность фибробластов, тем самым препятствуя защите раковых клеток от иммунитета», — объяснила Вера Тиль, ученый из Немецкого центра исследования рака и один из авторов статьи.

Ученые также выяснили, что после подавления нервной ткани повысилась эффективность иммунотерапии рака, а резистентность опухоли к этой терапии ухудшилась.

Это исследование не только показывает важность нервной ткани в развитии раковой опухоли, но и демонстрирует, как с помощью местного разрушения нейронов, иннервирующих опухоль, можно сделать раковую опухоль значительно более восприимчивой к терапии. Один из самых распространенных компонентов препаратов от аденокарциномы — наб-паклитаксел — имеет схожий с нейротоксинами эффект. В будущем ученые планируют продолжить исследовать молекулярные механизмы работы нервной ткани в разных видах рака для дальнейшей разработки новых компонентов эффективной терапии от злокачественных опухолей.