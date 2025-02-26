Почему офисные сотрудники стареют быстрее других людей

Кажется, офисным работникам пора выдавать молоко за вредность. Недавние исследования подтвердили: постоянный стресс, связанный с многозадачностью и негласными переработками, атмосферой "гонки" и нервозности на работе, отрицательно влияет на здоровье "белых воротничков". А недостаток физической активности усугубляет проблему. Все вместе приводит к ускоренному изнашиванию организма, повышая биологический возраст.

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Между тем уровень стресса в компаниях в последние несколько лет заметно вырос. Опрос, проведенный HR-консалтинговой компанией Kontakt InterSearch Russia, показал, что в России более 60% топ-менеджеров и предпринимателей регулярно испытывают это состояние, а 15% находятся в нем постоянно. Но и рядовые работники подвержены стрессу не меньше - просто у него иные причины. По данным ВЦИОМ, каждый пятый участник опроса заявил, что пребывает в состоянии стресса часто или даже постоянно.

Группа ученых Сиднейского университета провели метаисследование, обобщив результаты 37 научных работ, и выяснили, что постоянный стресс на рабочем месте ожидаемо ухудшает ментальное здоровье работников. В своей итоговой публикации в журнале BMJ авторы назвали основные причины негатива: несбалансированная организация работы (переработки, многозадачность), профессиональная неопределенность, отсутствие ценности и уважения к работнику.

"Сочетание высоких требований к работе и жесткого контроля со стороны руководителей, дисбаланс между усилиями работников и вознаграждением, низкая социальная поддержка на рабочем месте, - все это связано с высоким риском развития проблем психического здоровья у работников", - пишут авторы работы.

"Первым ввел термин "стресс" в физиологию ученый, врач-эндокринолог Ганс Селье еще в 1930-х годах, и он же разработал биологическое объяснение того, как организм реагирует и приспосабливается к стрессу. По мнению Селье, кратковременный стресс - это нормальное состояние организма, он является своеобразной тренировкой, повышающей адаптационные механизмы, чтобы мобилизоваться и справиться в трудной ситуации. Но долговременный стресс губителен", - говорит научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Последствия хронического стресса накапливаются постепенно - нарушается сон, появляется чувство постоянной усталости, человек уже не настолько заинтересован в результатах работы, как раньше.

И если с этим ничего не делать, рано или поздно "выстреливают" серьезные болезни.

"Помимо развития синдрома эмоционального выгорания, психического и физического истощения, под воздействием хронического стресса развиваются соматические заболевания, то есть патологии уже на физиологическом уровне, - пояснил "РГ" профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии Пироговского университета Сергей Игумнов. - Это прежде всего стресс-зависимые заболевания - гипертония, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, нейродермит".

Исследования ученых Гарвардской медицинской школы показали, что стресс "копает" под наше здоровье глубоко, приводит к изменениям на клеточном уровне, которые указывают на ускоренное старение. Но хорошая новость в том, что организм человека оказался довольно пластичной штукой, и, убрав или хотя бы уменьшив отрицательные факторы, влияющие на биологической возраст, и добавив положительных факторов, состоянием своего организма и его биовозрастом можно управлять.

Мнения

"Аудит" стрессогенных факторов

Вера Никишина, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета:

- Если человек длительное время пребывает под интенсивным воздействием многих стрессогенных факторов, внешне он к ним адаптируется, но рано или поздно это приводит к негативным изменениям его здоровья. Соответственно, задача борьбы со стрессом на работе вполне оправданна. Действовать нужно по двум направлениям: как на уровне организации в целом, так и на уровне самого человека.

Короткий стресс не страшен, опасен стресс хронический

Многое зависит от руководства организации: именно руководитель задает общий тон, формирует рабочую атмосферу, насколько стрессогенной она будет. Выстраивать работу через командное взаимодействие, через общий фон положительных эмоциональных состояний и акценты реальной значимости каждого работника для организации - это задача руководителя.

Вторая стратегия связана с ответственностью самого человека за себя, за свое здоровье. Если организационные отношения в компании таковы, что сам сотрудник понимает их негативное влияние, но не может их изменить, ответственным решением будет дистанцироваться, уйти из этих организационных отношений, проще говоря, поменять работу.

Но часто бывает и так: человек любит свое дело, видит ценность своей компании и той деятельности, которой занимается, и осознает и принимает высокий уровень стрессогенности. В такой ситуации нужно учиться управлять стрессом. Может помочь такой прием: выделить влияние стрессоров и оценить их персонально для себя. Проводить такой "аудит" стрессогенных факторов и сознательно подбирать способы уменьшить влияние каждого. Решить эту задачу будет легче с помощью специалиста - социального психолога или специалиста по психологии труда. Универсальных рекомендаций в этих историях нет.

Евгения Пятакова, директор по развитию экспертного сообщества Академии социальных технологий:

- Стресс напрямую влияет на атмосферу в рабочем коллективе, эффективность и уровень текучести кадров. Неудивительно, что работодатели все чаще готовы помогать сотрудникам побороть стресс.

Мы, например, фиксируем обращения в академию от работодателей к экспертам самого широкого профиля, работающим со стрессом, - психологам, коучам и даже разработчикам деловых игр. Причем за последний год очевидно стремление работодателей подходить к работе со стрессом комплексно, учитывая специфику бизнеса, диагностируя и решая конкретную проблему.

Вместе с тем следует остерегаться "волшебных таблеток". Их не существует, мгновенные чудеса случаются только в сказках. Очень важно найти именно профессионала в своем деле и не попасть в сети инфоцыган. При выборе специалиста прежде всего обращайте внимание на его образование и опыт.

Советы

Что поможет справиться со стрессом и сохранить продуктивность: