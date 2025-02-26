Почему у мужчин риск развития болезни Паркинсона выше, чем у женщин

Исследователи из Института иммунологии Ла-Хойи обнаружили, что белок PINK1 может играть ключевую роль в развитии болезни Паркинсона. Оказалось, что иммунная система некоторых людей ошибочно атакует клетки мозга, содержащие этот белок. Работа опубликована в журнале Journal of Clinical Investigation (JCI).

Белок PINK1 обычно помогает клеткам мозга регулировать митохондрии — структуры, отвечающие за выработку энергии. Однако у некоторых пациентов с болезнью Паркинсона иммунные Т-клетки начинают воспринимать PINK1 как угрозу и атаковать нейроны, что вызывает воспаление и гибель клеток.

© Газета.Ru

«Новое исследование позволяет лучше понять роль иммунной системы в развитии болезни Паркинсона», — отметил профессор Алессандро Сетте, ведущий автор работы.

Открытие может объяснить, почему болезнь Паркинсона примерно в два раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Ученые выяснили, что у мужчин с Паркинсоном количество Т-клеток, реагирующих на PINK1, увеличивается в шесть раз по сравнению со здоровыми мужчинами. У женщин с этим заболеванием такой рост составил всего 0,7 раза.

«Различия в иммунном ответе у мужчин и женщин оказались поразительными», — добавил Сетте. — «Этот фактор может быть одной из причин, почему мужчины более подвержены болезни Паркинсона».

Работа исследователей дает надежду на раннюю диагностику заболевания. Выявление специфических Т-клеток, атакующих PINK1, может стать новым биомаркером болезни Паркинсона.

«Мы могли бы разработать терапию, блокирующую эти Т-клетки, теперь, когда мы знаем, на что они нацелены», — рассказала доктор Сесилия Линдстам Арлехамн, соавтор исследования.

PINK1 — не единственный белок, связанный с болезнью Паркинсона. Ранее ученые уже доказали, что у многих пациентов наблюдается иммунный ответ на альфа-синуклеин, другой белок, связанный с воспалением мозга. Однако не у всех больных Паркинсоном обнаружены Т-клетки, реагирующие на альфа-синуклеин, поэтому исследователи продолжают поиск новых механизмов развития болезни.