Ученые выяснили, как влияет на организм одна бессонная ночь

Согласно новой научной работе, всего одна ночь без сна изменила у молодых, стройных и здоровых людей профиль клеток, помогающих регулировать иммунную систему. В результате этот профиль стал похож на тот, что был у людей с ожирением.

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В рамках нового исследования специалисты из Института диабета Дасмана, Кувейт Сити, Кувейт, проанализировали режим сна 237 здоровых взрослых участников с различным ИМТ. Также они взяли у добровольцев образцы крови для определения уровней различных моноцитов и маркеров воспаления.

Оказалось, что у людей с ожирением было значительно ниже качество сна, хроническое воспаление низкой степени выраженности было выше по сравнению с худыми участниками. Также у добровольцев с ожирением был значительно повышен уровень неклассических моноцитов. Это было связано с ухудшением качества сна и повышением провоспалительных маркеров.

© Ferrra.ru

В ещё одной части исследования приняли участие пять здоровых, худых людей. Их на 24 часа специально лишили сна. Позже выяснилось, что даже отказ от сна на одну ночь изменил профиль моноцитов. Это подтверждает то, насколько важен здоровый сон для профилактики воспаления.

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