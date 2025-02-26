Ученые нашли фрукт, способный защитить от депрессии

Результаты исследования, опубликованного в Microbiome, показали: употребление одного апельсина в день помогает снизить вероятность развития депрессии. Это может быть связано с тем, что цитрусовые стимулируют рост бактерий Faecalibacterium prausnitzii (F. prausnitzii), которые влияют на выработку серотонина и дофамина.

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Для проведения исследования учёные использовали данные работы Nurses' Health Study II (NHS2). Начался этот эксперимент в 1989 году. С помощью него специалисты хотели выявить факторы риска возникновения основных хронических болезней у женщин. Участвуют в этой работе более 100 000 женщин. Примерно каждые пару лет они предоставляют информацию об образе жизни, питании, приёме лекарств, здоровье.

Эксперты обнаружили, что употребление одного среднего апельсина в сутки помогает снизить вероятность развития депрессии где-то на 20%. Этот эффект характерен в целом для цитрусовых.

Бактерии F. prausnitzii оказались также более распространены у тех, кто не страдал от депрессии, по сравнению с людьми с этим расстройством.

Также учёные обратились к похожему исследованию под названием Men’s Lifestyle Validation Study. И в нём они тоже заметили, что повышение уровня F. prausnitzii у мужчин было связано со снижением риска возникновения депрессии.

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