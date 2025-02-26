Найден способ оценки эффективности материалов для зубной имплантации

Российские ученые открыли новый способ для изучения эффективности и безопасности остеопластических материалов, используемых в стоматологии. Для этого они предложили моделировать костный дефект на локтевом отростке овец, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

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Исследование проводили ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) в сотрудничестве с коллегами из Пензенского института усовершенствования врачей (ПИУВ), Ставропольского государственного медицинского университета (СтГМУ) и компании "Кардиоплант".

«Необходимо точно знать, какой материал лучше соответствует предъявляемым требованиям: биологическая совместимость, [возможность] способствовать процессам костной регенерации, образовывать жизнеспособный костный регенерат и другие. Разработка новых остеопластических материалов требует экспериментального исследования их безопасности на доклиническом этапе. Для этого мы предлагаем новый способ», — приводятся слова кандидата медицинских наук, доцента ПИУВ Дмитрия Стоматова.

Остеопластические материалы используются перед зубным протезированием. Они способствуют формированию костной ткани альвеолярного гребня - участка, который удерживает зуб. При потере зуба его ткань истончается, а без своевременного протезирования может возникнуть значительная деформация. В Минобрнауки отметили важность костных трансплантатов, поскольку их неприживление может привести к потере искусственного зуба и повторной операции.

Использование овец

Ученые предложили использовать способ моделирования костного дефекта на локтевом отростке овец для исследования свойств остеопластических материалов. Сейчас клинические испытания проводят на мышах, крысах, морских свинках, кроликах, козах.

«Полноценную картину мы не получаем, потому что есть явные различия в микроархитектонике, скорости изменений и метаболизме костной ткани этих животных. Из-за малых размеров костей скелета у грызунов невозможно воссоздать большие дефекты. И имплантатов на одну особь ограниченное количество», — пояснил Стоматов.

В связи с этим научный коллектив выбрал для эксперимента овцу - крупное животное с сопоставимой с людьми скоростью ремоделирования и метаболизма костной ткани. Размеры костей скелета овцы позволяют создать у одной особи несколько дефектов. Исследователи проверили семь образцов остеопластического материала отечественного производства и установили, что локтевой отросток овцы по толщине и структуре схож с челюстной костью человека.

Как отметили в Минобрнауки, предложенный метод позволяет получить полноценную информацию об изменениях в области имплантируемых дефектов. Кроме того, отслеживать их можно на различных стадиях регенераторного процесса.

Быстрое восстановление овец

Стоматов заверил, что все животные благополучно перенесли операцию. В послеоперационном периоде не наблюдалось ограничений двигательной активности и нарушений аппетита.