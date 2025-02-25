Ученые нашли антитело, эффективно подавляющее вирус Эбола

Команда ученых обнаружила моноклональное антитело mAb 3A6, способное эффективно бороться с вирусом Эбола даже на поздних стадиях заболевания и при минимальной дозировке. Это открытие может помочь в лечении инфекции и снизить смертность, особенно в условиях ограниченного доступа к медицинской помощи. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

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Вирус Эбола, вспышки которого периодически возникают в разных регионах мира, вызывает тяжелое заболевание, характеризующееся высокой смертностью. Существующие вакцины и антитела помогают справляться с инфекцией, но эффективность лечения резко снижается у пациентов с высокой вирусной нагрузкой (большим числом вирусных частиц в организме). Именно поэтому поиск новых методов терапии по сей день остается актуальной задачей.

В ходе нового исследования ученые сосредоточились на участке белковой оболочки вируса Эбола, который играет ключевую роль в заражении клеток организма-хозяина. Они искали антитело, способное блокировать этот участок и предотвращать распространение вируса в организме.

Проанализировав образцы крови пациента, выжившего после эпидемии 2014–2016 годов, исследователи выделили такое антитело (mAb 3A6) и приступили к проверке его эффективности. Для изучения механизма действия mAb 3A6 специалисты использовали передовые методы визуализации, такие как криоэлектронная томография и рентгеноструктурный анализ. Оказалось, что антитело связывается с труднодоступным участком вирусного белка — так называемым «черенком», который стабилизирует структуру гликопротеина. Этот участок ранее считался недоступным для антител, но mAb 3A6 обладает уникальной способностью проникать в скрытые области и блокировать ключевые механизмы заражения. Эксперименты на животных моделях показали, что введение антитела даже на поздних стадиях болезни значительно повышает шансы на выживание.

Ученые установили, что mAb 3A6 действует при минимальной дозировке, что делает его перспективным кандидатом на массовое производство.

«Чем меньше антител вы можете ввести пациенту, тем проще будет производить лечение — и тем ниже будет его стоимость», — отмечает ведущий автор исследования Кэтрин Хасти из Института иммунологии Ла-Хойя, Сан-Диего.

Кроме того, благодаря высокой консервативности целевого участка белка, mAb 3A6 может быть эффективен против разных штаммов вируса Эбола, что закладывает основу для создания универсального препарата.

Открытие может значительно изменить подход к лечению вируса Эбола и других опасных инфекций. Новый механизм действия mAb 3A6 открывает новые возможности для разработки более эффективных вакцин, направленных на блокирование «уязвимых» сайтов оболочки вируса. Ученые намереваются продолжать исследования, чтобы адаптировать терапию к реальным условиям и проверить эффективность антитела в масштабных клинических испытаниях. Это открывает перспективы для создания более доступных и действенных методов борьбы с вирусными инфекциями.