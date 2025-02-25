Какие лекарства ускоряют когнитивный спад при деменции

Ученые из Каролинского института установили, что антидепрессанты могут ускорять снижение когнитивных функций у людей с деменцией. При этом самый быстрый регресс наблюдается при приеме таких лекарств, как Флуоксетин. Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine.

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В исследовании приняли участие 18 740 добровольцев с депрессией. Из них около 23% принимали антидепрессанты. В общей сложности ученые зафиксировали получение 11 912 рецептов на антидепрессанты, из которых 65% приходилось на селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).

СИОЗС — это группа так называемых «антидепрессантов третьего поколения», которые увеличивают уровень серотонина. Это помогает точнее регулировать настроение и постепенно преодолевать умеренную и тяжелую депрессию. К СИОЗС относятся такие широко используемые препараты, как Флуоксетин и Сертралин.

В течение нескольких лет ученые наблюдали за состоянием когнитивного здоровья добровольцев и сравнивали группы, принимавшие разные виды антидепрессантов. Результаты показали, что прием таких препаратов коррелировал с ускоренным ухудшением памяти и внимания у лиц с деменцией.

При этом СИОЗС Эсциталопрам был связан с самым быстрым снижением когнитивных функций. Также выраженное негативное влияние на здоровье мозга оказывали Циталопрам и Сертралин. Препарат Миртазапин, который действует по другому принципу, воздействовал на когнитивное здоровье более щадящим образом.

Ученые отметили, что антидепрессанты часто используются для облегчения тревожности, депрессии, агрессии и нарушений сна у людей, страдающих деменцией. Новые данные помогут врачам принимать более эффективные решения при лечении.