Выявлена особенность миокардита, связанного с коронавирусом

Европейские молекулярные биологи выявили существенные различия в характере активации иммунных клеток, а также в наборах вырабатываемых ими сигналов при развитии "обычных" форм миокардита и при воспалении сердечной мышцы, которое было спровоцировано коронавирусом или РНК-вакцинами от ковида. Об этом сообщила пресс-служба Центра молекулярной медицины им. Макса Дельбрюка (MDC).

"Мы раскрыли четкие различия в характере активации иммунитета при развитии миокардита, связанного или не связанного с коронавирусом. Полученные нами сведения помогут создать новые, более точечные терапии от миокардита, которые будут более эффективно помогать пациентам избавляться от данных форм воспалений", - пояснила научный сотрудник MDC Генрика Маатц.

Ученые совершили это открытие при изучении образцов клеток и крови, полученных от пациентов, перенесших миокардит до начала коронавирусной пандемии и в результате заражения SARS-CoV-2 или после применения одной из зарубежных РНК-вакцин. Подобные случаи периодически фиксировались медиками в странах Запада фактически сразу после начала массового использования этих прививок.

Они заинтересовались тем, насколько схожи воспалительные процессы в сердечной мышце, спровоцированные РНК-вакцинами, коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями. Для получения подобных сведений они проанализировали, какие иммунные клетки присутствовали в образцах крови и пораженных тканях сердца носителей миокардита, а также измерили активность генов в этих тельцах.

Эти замеры раскрыли очень существенные различия как в уровне активности генов, так и в наборах иммунных клеток, которые были связаны с развитием воспалительных процессов в тканях сердца пациентов. Так, биологи обнаружили, что в сердечной мышце больных с перенесенной коронавирусной инфекцией присутствовало необычно много CD8-Т-клеток, тогда как развитие миокардита после вакцинации сопровождалось появлением большого числа CD4-Т-клеток.

Кроме того, исследователи обнаружили, что иммунитет пациентов вырабатывал более сильные провоспалительные сигналы при развитии миокардита после заражения ковидом, чем при вакцинации или заражении другими вирусами. Понимание этого, как надеются биологи, поможет лечащим врачам более эффективно подбирать терапии для борьбы с постковидным миокардитом, а также для подавления побочных эффектов от РНК-вакцин.