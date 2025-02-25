Обнаружен ген, управляющий регенерацией периферийных нервов

Исследователи из Европы выяснили, что ключевую роль в процессе регенерации периферийных нервов играет ген HDCA8, чей уровень активности определяет, насколько сильно вспомогательные клетки нервной ткани способствуют восстановлению поврежденных нервных окончаний. Блокировка работы этого гена ускоряет регенерацию нервов, сообщила пресс-служба немецкого Майнцского университета имени Гутенберга (JGU).

"Мы обнаружили, что процесс регенерации периферийных нервов замедляется при высокой активности гена HDCA8. Данный ген активен в так называемых Шванновских клетках, отвечающих за поддержание целостности миелиновой оболочки здоровых нервов. Если заблокировать работу HDCA8 в этих тельцах, то процесс регенерации нервов начинает идти значительно быстрее", - пояснила профессор JGU Клэр Джейкоб, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, человеческие периферийные нервы в некоторых случаях способны восстанавливаться после травматических повреждений. Это происходит благодаря тому, что часть Шванновских клеток "перепрофилируется" и начинает выделять сигнальные молекулы, которые способствуют росту нервных окончаний в том направлении, где ранее находились их поврежденные предшественники.

Этот процесс починки периферийных нейронов запускается и успешно завершается далеко не всегда, что побуждает ученых изучать, какие факторы и клеточные процессы управляют данной формой регенерации. Исследователи из Европы обратили внимание на то, что повреждение периферийных нервов сопровождается установлением среды, бедной кислородом. Это побудило их изучить, как меняется активность генов Шванновских клеток, связанных с реакцией на недостаток кислорода.

Руководствуясь этой идеей, ученые проследили за изменением активности различных участков ДНК в культурах данных вспомогательных клеток нервной ткани при недостатке кислорода, а также провели аналогичные наблюдения за работой Шванновских клеток в организме мышей, у которых был пережат седалищный нерв. Эти опыты указали на то, что и в том, и в другом случае недостаток кислорода приводил к снижению активности гена HDCA8 в клетках, наиболее близких к поврежденному участку.

В прошлом данный ген не связывался с регенерацией периферийных нервов, что побудило ученых проследить за тем, как его отключение в Шванновских клетках мышей повлияет на процесс восстановления нервов. Блокировка работы HDCA8 не вызвала негативных изменений в состоянии миелиновой оболочки здоровых нервов, но при этом она значительно ускорила процесс регенерации поврежденных нервных пучков. Понимание этого, как надеются ученые, позволит создать терапии, ускоряющие регенерацию периферийных нервов у пожилых людей и пациентов с тяжелыми повреждениями нервных волокон.