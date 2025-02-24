Российские ученые нашли пептиды, способные уничтожать рак

Группа ученых из России и Ирландии обнаружила перспективное соединение на основе антимикробных пептидов - элементов врожденного иммунитета - для создания нового антиопухолевого препарата. Об этом сообщили ТАСС в Минобрнауки России.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала рак второй по значимости причиной смерти во всем мире. Основной формой лечения рака остается химиотерапия, однако способность раковых клеток избегать воздействия лекарств с помощью ряда механизмов является серьезным препятствием в терапии. Одним из перспективных направлений для решения этой проблемы является пептидная терапия, когда в лечении используются молекулы с малой молекулярной массой. Они представляют собой короткие цепи аминокислот для нацеливания и разрушения раковых клеток.

"Исследователи Новосибирского государственного университета совместно с коллегами из Новосибирского института органической химии СО РАН, а также Ирландии доказали наличие высокой противораковой активности у химического соединения, в состав которого входят катионные антимикробные пептиды (AMP), они также называются пептидами защиты хозяина. В перспективе указанное соединение может стать основой для создания нового эффективного противоопухолевого лекарства", - сообщили в министерстве.

Катионные антимикробные пептиды (АМП) - это низкомолекулярные соединения, построенные из аминокислот. Они синтезируются в организме в ответ на внедрение чужеродных микроорганизмов. Эти пептиды представляют собой элементы врожденного иммунитета, которые обеспечивают защиту против широкого спектра микроорганизмов: бактерий, грибов, вирусов и простейших.

Как пояснил заведующий кафедрой фундаментальной медицины факультета медицины и психологии НГУ, член-корреспондент РАН Андрей Покровский, исследование ученых заняло около 3-4 лет.

"В результате нам удалось на культурах опухолевых клеток показать высокую активность соединений. И, кроме того, мы смогли изучить механизмы его действия на молекулярном уровне - сегодня это обязательное условие для регистрации любого нового противоракового препарата на мировом уровне", - цитирует его пресс-служба.

Ученые выяснили, что некоторые пептиды специфически распознают и связываются с мембранными белками опухолевых клеток, оказывая противоопухолевое действие. Полученное соединение обеспечило адресную доставку к раковым клеткам одного агента, вызывающего повреждение ДНК, и второго агента, предотвращающего репарацию.