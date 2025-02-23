Стало известно, после каких тренировок надо активно отдыхать

Легкая физическая нагрузка после интенсивной тренировки, известная как «активное восстановление», может помочь тем, кто участвует в соревнованиях или занимается несколько раз в день. Однако при более редких тренировках эффективен и пассивный отдых. Об этом изданию The Conversation рассказали ученые из Университета Южной Австралии.

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Предполагается, что активное восстановление, уменьшает боль и ускоряет восстановление после тренировки. Ученые объяснили, что такой эффект достигается с помощью низкоинтенсивных кардиотренировок (таких как ходьба или езда на велосипеде), но также может включать низкоинтенсивную растяжку или даже упражнения с собственным весом, такие как приседания и выпады.

Активное восстановление помогает ускорить выведение продуктов жизнедеятельности, таких как лактат и водород, после тренировки. Эти метаболиты попадают из мышц в кровь, а затем расщепляются и используются для получения энергии или просто выводятся из организма.

Тем не менее, исследования показали, что активное восстановление не уменьшает воспаление после физических упражнений. Эта особенность может быть как преимуществом, так и недостатком. Воспаление может способствовать увеличению силы и выносливости, что особенно полезно на соревнованиях, не предполагающих наличие нескольких дней для полноценного отдыха.

Также активное восстановление также может быть полезной стратегией в том случае, если течение 24 часов после первой интенсивной тренировки предстоит выполнить вторую такую же.

Однако, после тренировки низкой или умеренной интенсивности активное восстановление вряд ли принесет такую же пользу. По словам ученых, если человек тренируется с более чем суточным интервалом между занятиями, организм сможет восполнить силы и при пассивном отдыхе.