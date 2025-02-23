Ученые выяснили, что влияет на аппетит

Американские эксперты обнаружили, что циркадные ритмы — наши внутренние часы — играют важную роль в том, когда и сколько мы едим.

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Новое исследование, проведённое учёными из Медицинской школы Уоррена Альперта при Университете Брауна и Массачусетского госпиталя Бригама, выявило важную роль циркадных ритмов в регулировании пищевого поведения. Оказалось, что подростки с избыточным весом или ожирением потребляют больше калорий вечером, что связано с особенностями их внутренних биологических часов.

Циркадные ритмы, или внутренние часы организма, влияют на аппетит и метаболизм, и новое исследование подтвердило, что потребление пищи регулируется этими ритмами. Подростки с лишним весом и ожирением потребляли больше калорий в вечернее время по сравнению со своими сверстниками с нормальным весом.

Учёные подчеркнули, что для предотвращения набора веса важно учитывать циркадные ритмы и контролировать потребление пищи в течение дня.

Результаты научной работы были опубликованы 17 февраля в трудах Национальной академии наук (PNAS).