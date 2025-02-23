Ученые выяснили, как улучшить качество сна

Согласно новому исследованию, белки, жиры, углеводы, клетчатка могут улучшать или ухудшать качество сна. Поэтому нужно тщательно следить за тем, что вы едите вечером.

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Японские учёные в ходе нового исследования проанализировали данные 4825 пользователей двух мобильных приложений: Asken и Pokémon Sleep. Эти приложения собирают информацию о привычках в еде и о характере сна соответственно. Людям нужно было использовать приложения как минимум неделю, чтобы участвовать в научной работе. Средний возраст участников составлял 37 лет, 81,6% добровольцев были женщинами.

Выяснилось, что люди, которые потребляют больше белка, спали обычно на 10−11 минут дольше по сравнению с теми, кто получал белка меньше. Также те, кто ел больше жиров, в среднем спали на 6−10 минут меньше.

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В целом белок и клетчатка помогают улучшить качество сна и его продолжительность. При этом большее количество солёной еды и меньшее количество продуктов с большим количеством калия может плохо сказаться на сне.

Кроме того, жиры могут как улучшить сон, так и его ухудшить. Зависит это от разновидности жиров. Некоторые типы этих веществ помогали быстрее засыпать, а некоторые связаны были с худшим сном.

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