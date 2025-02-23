Ученые выяснили, как улучшить качество сна

Белок и клетчатка вечером оказались полезны для сна
Согласно новому исследованию, белки, жиры, углеводы, клетчатка могут улучшать или ухудшать качество сна. Поэтому нужно тщательно следить за тем, что вы едите вечером.
Японские учёные в ходе нового исследования проанализировали данные 4825 пользователей двух мобильных приложений: Asken и Pokémon Sleep. Эти приложения собирают информацию о привычках в еде и о характере сна соответственно. Людям нужно было использовать приложения как минимум неделю, чтобы участвовать в научной работе. Средний возраст участников составлял 37 лет, 81,6% добровольцев были женщинами.
Выяснилось, что люди, которые потребляют больше белка, спали обычно на 10−11 минут дольше по сравнению с теми, кто получал белка меньше. Также те, кто ел больше жиров, в среднем спали на 6−10 минут меньше.
В целом белок и клетчатка помогают улучшить качество сна и его продолжительность. При этом большее количество солёной еды и меньшее количество продуктов с большим количеством калия может плохо сказаться на сне.
Кроме того, жиры могут как улучшить сон, так и его ухудшить. Зависит это от разновидности жиров. Некоторые типы этих веществ помогали быстрее засыпать, а некоторые связаны были с худшим сном.
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