Эксперт рассказал, как нанороботы сделают людей бессмертными

Футуролог Александр Кононов считает, что благодаря современным технологиям бессмертие станет реальностью. Главная проблема заключается в сохранении личности после физической смерти.

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Кононов утверждает, что микроскопические роботы смогут скопировать всю информацию из мозга и воспроизвести мыслительный процесс человека искусственным путём.

«Мыслительная деятельность основана на физико-химических и физико-биологических процессах, которые теоретически можно воспроизвести искусственно. Нанороботы возьмут на себя функции мозга, и когда он перестанет работать, сознание перейдёт к ним. Человек не заметит перехода от биохимических реакций к управлению нанороботами. Это, по сути, реализация концепции души», — подчёркивает учёный.

Кононов напоминает о русском философе XIX века Николае Фёдорове, считавшем достижение бессмертия главной задачей человечества. Он полагает, что в XXI веке наука близка к реализации этой цели.

Футуролог также акцентирует внимание на важности исследования космоса. По его словам, эта задача была поставлена ещё в древности, в том числе в религиозных текстах.

«Иисус в Евангелии от Матфея говорит, что Царство Божие наступит только после его распространения на всю Вселенную. Таким образом, в Библии фактически сформулирована задача космической экспансии», — отмечает эксперт в беседе с Life.

Кононов убеждён, что человечество сможет освоить управление пространством-временем. Ключ к решению этой проблемы, по мнению учёного, лежит в квантовой физике.