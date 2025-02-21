Ученые предупредили, что негативно влияет на здоровье легких

Новое исследование британских ученых показало, что тормозная пыль, выделяемая тормозными колодками, может быть более токсичной для легких, чем выхлопные газы, пишет Мойка78. Загрязнение воздуха, включая эти мелкие частицы, является серьезным фактором риска для здоровья, ежегодно приводя к 7 млн преждевременных смертей, по данным Всемирной организации здравоохранения.

© unsplash

Исследование, проведенное учеными из Саутгемптонского университета и опубликованное в журнале Particle and Fibre Toxicology, выявило, что высокое содержание меди в тормозных колодках связано с их вредным воздействием на легкие. В ходе эксперимента были изучены четыре типа тормозных колодок: с низким содержанием металла, полуметаллические, неасбестовые органические и гибридно-керамические.

Наиболее токсичными оказались не содержащие асбеста органические колодки, чья пыль была более опасной, чем частицы от выхлопных газов. Керамические колодки также показали высокий уровень токсичности. При этом обработка тормозной пыли химикатом, нейтрализующим медь, снизила ее опасность для легких.

Ранее академик РАН Алексей Хохлов заявил, что частицы микропластика не опаснее для человека, чем песок или микрочастицы древесины и бетона. По его словам, для организма нет особой разницы между микропластиком и пылью.