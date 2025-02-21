В Китае рассказали, как ИИ помогает диагностировать редкие заболевания

В Китае испытали первую языковую модель искусственного интеллекта (ИИ), которая помогает диагностировать редкие заболевания по симптомам. Модель PUMCH-GENESIS разработана совместно пекинской больницей «Сехэ» и Институтом автоматизации при Академии наук Китая.

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В больнице сообщили, что на днях началось публичное тестирование способностей модели проводить предварительные диагностические консультации и записываться на прием.

Хотя отдельные редкие заболевания встречаются редко, но их огромное разнообразие создает значительные трудности для диагностики. Ошибочный, запоздалый диагноз и задержка подтверждения остаются серьезными проблемами для пациентов, а инструменты ИИ, такие как PUMCH-GENESIS, призваны устранить эти системные пробелы.

Директор PUMCH Чжан Шуян объяснила, что команда экспертов больницы по редким заболеваниям на протяжении многих лет занималась разработкой вспомогательного диагностического инструмента с использованием технологии ИИ.

Модели ИИ часто требуют больших объемов данных для обучения, однако фрагментация данных о случаях редких заболеваний и нехватка обучающих выборок затрудняют эффективное обучение традиционных моделей ИИ. Чтобы преодолеть это, исследовательская группа разработала новую техническую платформу, используя подход, который объединяет небольшой объем исходных данных с клиническим опытом для обеспечения поддержки принятия решений на протяжении всего процесса диагностики.

Чжан Шуян подчеркнула, что PUMCH-GENESIS знаменует собой значительный прогресс в китайской инфраструктуре диагностики редких заболеваний.

На текущем этапе публичного тестирования пациенты могут получить доступ к функциям предварительной консультации и записи на прием в рамках модели, участвуя в многоступенчатых диалогах, чтобы получить первоначальные диагностические рекомендации. На следующем этапе будут представлены функции, ориентированные на клиницистов, включая создание медицинской справки, генетическую интерпретацию и консультационную поддержку по вопросам наследственности.

Сообщается, что PUMCH-GENESIS далее будет интегрироваться в многопрофильную онлайн-клинику по редким заболеваниям при больнице PUMCH, и в будущем будет распространяться на все китайские клиники, пишет «Жэньминь жибао он-лайн».

Ранее сообщалось, что в Китае начали внедрять ИИ для проверки электроподстанций.