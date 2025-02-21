В России открыли лабораторию нейропсихиатрии

Лабораторию нейропсихиатрии для разработки уникальных способов борьбы с психическими расстройствами открыли в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ). В рамках исследований помощь смогут получать участники спецоперации, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

© unsplash

«Сегодня, когда растет потребность помощи людям, пережившим стрессовые и травмирующие события, включая участие в боевых действиях, интеграция современных технологий в диагностику и лечение психических расстройств приобретает особую актуальность. Исследования лаборатории позволят расширить возможности оказания психиатрической и психотерапевтической помощи в нашей стране», — приводятся в сообщении слова ректора СибГМУ Евгения Куликова.

Одной из главных задач лаборатории является разработка подходов к оценке эффективности терапии пациентов с психическими расстройствами и создание моделей комплексной реабилитации с использованием высокотехнологичных средств неинвазивной нейромодуляции. Среди используемых технологий: виртуальная и дополненная реальность, методы биологической обратной связи и транскраниальная магнитная стимуляция.

В рамках исследования уже получают помощь более 40 участников СВО с проявлениями ПТСР и другими патологиями. В рамках исследования они проходят пять терапевтических сеансов в неделю. Каждый сеанс включает нейрофизиологическое исследование до и после погружения в виртуальную реальность с регистрацией сердечного ритма, кожно-гальванической реакции, температуры и фотоплетизмографией. Выявленные ключевые психофизиологические характеристики и уровень когнитивного функционирования позволяют оценить пациентов в динамике лечебно-реабилитационного процесса под влиянием проводимых терапевтических сеансов.

«Первые результаты говорят, что динамическая оценка состояния пациентов, прошедших курс терапии, показывает существенные улучшения в плане эмоционального функционирования, снижения интенсивности симптомов травматического стресса и повышения качества жизни. Исследование продолжается, по мере набора группы будут получены статистически значимые результаты и определены потенциальные психофизиологические и клинические маркеры, имеющие прогностическое значение в терапии и реабилитации лиц с психическими расстройствами», — приводятся слова руководителя лаборатории нейропсихиатрии СибГМУ Николая Бохана.

Кафедральная научно-образовательная лаборатория создана в рамках программы развития "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты". Исследовательский проект реализуется совместно с НИИ психического здоровья Томского НИМЦ РАН.