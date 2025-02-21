Ученые улучшили препарат для людей с нарушениями работы сердца

Исследователи из Университета Герцена продолжают совершенствовать своё изобретение, которое было начато полвека назад. Тогда учёные создали успокоительное средство с тонизирующим эффектом, применявшееся даже космонавтами во время полёта «Союз-Аполлон». Сейчас на основе этого препарата химики разработали новые вещества, полезные для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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По информации телеканала «Санкт-Петербург», препараты, созданные с использованием новых компонентов, назначаются при бессоннице и других проблемах со здоровьем. Они улучшают работу кровеносных сосудов, снижают давление и обладают противодиабетическим действием. Старший научный сотрудник лаборатории нитросоединений РГПУ им. А. И. Герцена Ольга Васильева отметила, что эти лекарства просты в производстве и уникальны.

Василий Пелипко, старший научный сотрудник лаборатории, подчеркнул, что химические процессы могут привести к образованию непредвиденных соединений, которые не были запланированы изначально. Исследования и испытания занимают много времени, и каждый компонент проходит тщательную проверку. Процесс создания лекарства занимает много времени, но учёные надеются на положительный результат. Они шутят, что раньше лаборатория считалась проблемной, но теперь это название стало символом успешной истории.

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