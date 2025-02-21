Обнаружена связь между рассеянным склерозом и микробиомом кишечника

Ученые Йельского университета обнаружили, что у людей с недавно диагностированным рассеянным склерозом (РС) состав кишечных бактерий отличается от состава у здоровых людей. Это может дать новые ключи к пониманию болезни и методов ее лечения.

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Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Его причины пока до конца не изучены, но известно, что на развитие болезни влияют как генетика, так и факторы окружающей среды. Новое исследование показало, что состав микробиома кишечника у пациентов с РС отличается по количеству и видам бактерий.

Ученые проанализировали образцы кишечной флоры у 43 человек с недавно диагностированным РС и 42 здоровых участников. Особое внимание уделили бактериям, покрытым антителами IgA, которые участвуют в защите организма от вредных микроорганизмов. Оказалось, что у пациентов с РС таких бактерий меньше, чем у здоровых людей. Это может указывать на сбои во взаимодействии иммунной системы и микробиома.

Исследователи также выявили конкретные виды бактерий, которые встречаются в разном количестве у пациентов с РС и здоровых людей. Например, у больных было меньше бактерий Faecalibacterium, что подтверждает данные предыдущих исследований. При этом некоторые другие бактерии, такие как Monoglobus, наоборот, встречались чаще.

Дополнительно ученые проанализировали изменения микробиома у пациентов, которые начали терапию, направленную на снижение активности иммунных клеток. Через шесть месяцев лечения их кишечная флора стала больше напоминать микробиом здоровых людей.

Эти данные могут помочь в поиске новых методов диагностики и лечения рассеянного склероза.