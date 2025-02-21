Квантовые компьютеры ускорят изучение механизмов старения

Российские ученые планируют использовать мощности квантовых компьютеров для изучения изменений в характере регуляции активности генов, которые сопровождают процесс старения мышц. Об этом сообщил на Форуме будущих технологий руководитель научной группы в Центре LIFT Олег Гусев.

"Мы упустили много возможностей в развитии генетики и геномных исследований. Чтобы наша страна не опоздала с внедрением квантовых технологий, нам нужно их максимально активно внедрять во все возможные сферы знаний и находить им гибридные применения. В частности, мы планируем использовать квантовые вычислительные системы для изучения регуляции активности генов в мышцах в процессе их старения", - пояснил Гусев.

Как отметил исследователь, ученые планируют собрать данные по активности генов в мышечных клетках нескольких сотен и тысяч пациентов разных возрастов и сравнить их при помощи квантовых компьютеров и алгоритмов. Осуществить эту задачу при помощи классических компьютеров и алгоритмов крайне затруднительно из-за огромной длины и сложности генома, содержащего в себе несколько миллиардов "букв"-нуклеотидов.

Также ученые надеются применить квантовые вычислительные технологии для поиска неочевидных закономерностей и анализа разнородных данных, собираемых в животноводческой отрасли. Эти исследования планируется проводить в рамках новой Лаборатории интеллектуальной геномики в рамках будущего Геномного центра в Уфе. Кроме этого, квантовые компьютеры будут особо полезными при обработке первичных данных экспериментов, чья значимость постоянно и быстро растет, подытожил ученый.

О форуме

Форум будущих технологий проводится в Москве с 2023 года. В этом году он проходит при поддержке Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. Соорганизаторами выступают Газпромбанк, правительство Москвы, госкорпорация "Росатом". Генеральный партнер - Сбер, стратегический партнер - ПАО "Россети", стратегический научный партнер - НИЦ "Курчатовский институт". ТАСС выступает информационным партнером форума.