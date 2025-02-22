Генетики объяснили, как гипоксия может помочь от рака и деменции

Российские генетики совместно с иностранными коллегами проанализировали более 100 тыс. мутаций в ДНК митохондрий сотен различных видов и выявили общие закономерности. Учёные установили, что не менее чем в половине случаев сбои митохондриального генома связаны с воздействием активных форм кислорода — окислительным стрессом. Мутации в митохондриях связывают с рядом заболеваний, таких как деменция и онкология. По мнению учёных, контролируемая гипоксия — ограничение притока кислорода — может стать методом профилактики и лечения в ряде случаев.

Генетики из Медицинского университета РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта совместно с российскими и зарубежными коллегами выявили связь между воздействием активных форм кислорода и мутациями в митохондриальной ДНК. Полученные данные призваны помочь в профилактике и лечении нейродегенеративных и онкологических заболеваний. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Biology and Evolution.

Напомним, что, помимо основной ДНК, каждая клетка содержит митохондриальный геном. Митохондрии — органеллы, которые снабжают клетки энергией. ДНК митохондрий отвечает за синтез белков, которые участвуют в «производстве» клеточного топлива.

Согласно научным исследованиям, именно нарушения в работе митохондрий могут быть причиной развития широкого спектра нейромышечных и нейродегенеративных заболеваний, среди которых синдромы Альцгеймера и Паркинсона.

Авторы нового исследования изучили 118 тыс. мутаций в митохондриальной ДНК у 1697 видов хордовых животных. Для расчётов и анализа статистики учёные применили суперкомпьютер «Минерва» БФУ.

Было установлено, что ошибки фермента, копирующего молекулу митохондриальной ДНК, приводят примерно к половине случаев мутаций. Остальные сбои связаны с окислительным стрессом, то есть с воздействием на ДНК активных форм кислорода.

«Этот вывод имеет важное медицинское значение: снижение окислительного стресса, например, с помощью индуцированной гипоксии (пониженного содержания кислорода в клетках), может обладать терапевтическим эффектом», — пояснил RT старший научный сотрудник Центра геномных исследований БФУ им. И. Канта Константин Попадьин.

По мнению учёных, контролируемая гипоксия может стать перспективным направлением в лечении заболеваний, вызванных мутациями в митохондриальной ДНК.

Ещё один вывод, к которому пришли авторы исследования, связан с лечением и диагностикой рака. Работа показала, что митохондриальные мутации содержат информацию не только о происхождении клеток, но и об их функциональном состоянии: уровне гипоксии, скорости деления и метаболической активности.

Это может найти применение в онкологии, например при выявлении раковых клеток, которые оказались устойчивы к терапии и могут стать причиной развития повторной опухоли или метастазов. Анализ митохондриальных ДНК позволит определить возраст опухоли. Это поможет точнее определять скорость развития новообразования, что важно для выбора оптимальной стратегии лечения.