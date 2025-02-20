Ученые выяснили, когда остановился рост продолжительности жизни людей

Учёные Университета Восточной Англии выяснили, что рост продолжительности жизни в Европе замедлился с 2011 года.

Причинами называют ожирение, неправильное питание, низкую физическую активность, а также последствия пандемии COVID-19.

Исследование, опубликованное в The Lancet Public Health, показывает, что снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рака больше не способствует увеличению продолжительности жизни, как это было до 2011 года.

Основные факторы риска – высокое кровяное давление, повышенный уровень холестерина и ожирение – либо перестали улучшаться, либо ухудшились.

Больше всего замедление роста продолжительности жизни затронуло Англию, тогда как в таких странах, как Норвегия, Швеция и Дания, показатели оставались стабильными благодаря активной государственной политике в сфере здравоохранения.