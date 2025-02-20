Назван препарат, который способен помочь курильщикам

Курение — это одна из самых опасных привычек, которая может привести к серьезным заболеваниям, таким как рак легких и болезни сердца. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 22 процентов людей по всему миру курят, от этого погибает более восьми миллионов человек ежегодно.

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Южнокорейские ученые предложили новый подход к решению мировой проблемы. Они заявили, что «Проциклидин» — препарат для лечения болезни Паркинсона — может помочь облегчить физические симптомы никотиновой абстиненции: тремор и снижение подвижности.

Специалист из Центра заболеваний головного мозга Корейского института науки и технологий Хе-Ин Им отметил, что это исследование открывает новые границы для потенциального лечения никотиновой зависимости, предлагая альтернативу «Бупропион»у и «Варениклину».

Ученый добавил, что никотин похож на ацетилхолин и может взаимодействовать с рецепторами холинергических интернейронов. Исследования показали, что подавление этих интернейронов восстанавливает уровень дофамина в мозге.

Дофамин известен как «гормон счастья», и никотин в сигаретах способствует его выработке. Поэтому люди, бросающие курить, часто испытывают тягу из-за его дефицита. Восстановление уровня гормона может помочь облегчить симптомы отмены, сообщает Pravda.ru.

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