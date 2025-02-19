В России разрабатывают новые вакцины от рака

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова стали обладателями национальной премии «Призвание» за разработку вакцины на основе дендритных клеток.

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По сведениям исследователей, данный препарат активизирует иммунную систему, позволяя ей распознавать опухоль и инициировать защитные механизмы организма. Планы по его внедрению в клиническую практику намечены на 2026 год для лечения саркомы и меланомы.

В ближайшие годы мы ожидаем результатов клинических исследований различных типов онковакцин. С большой вероятностью это приведет к значительному улучшению результатов лечения онкологических заболеваний, — добавил Иванов.

Иванов также отметил, что мРНК-вакцины имеют преимущество в быстрой адаптации к специфике опухоли. Их производство требует лишь синтеза РНК, что облегчает и удешевляет процесс их создания.

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