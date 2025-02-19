В России разрабатывают новые вакцины от рака

«Сириус» разрабатывает новые вакцины от рака
Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова стали обладателями национальной премии «Призвание» за разработку вакцины на основе дендритных клеток.
По сведениям исследователей, данный препарат активизирует иммунную систему, позволяя ей распознавать опухоль и инициировать защитные механизмы организма. Планы по его внедрению в клиническую практику намечены на 2026 год для лечения саркомы и меланомы.
В ближайшие годы мы ожидаем результатов клинических исследований различных типов онковакцин. С большой вероятностью это приведет к значительному улучшению результатов лечения онкологических заболеваний, — добавил Иванов.
Иванов также отметил, что мРНК-вакцины имеют преимущество в быстрой адаптации к специфике опухоли. Их производство требует лишь синтеза РНК, что облегчает и удешевляет процесс их создания.
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