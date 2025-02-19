Ученые сделали важное открытие в понимании нейронных процессов в мозге

Ученые из Медицинского центра Университета Вашингтона в Сент-Луисе сделали важное открытие в понимании нейронных процессов, ответственных за наше сочувствие другим людям. Авторы идентифицировали более 700 нейронов, участвующих в социальном восприятии — способности воспринимать и интерпретировать невербальные сигналы от других людей, такие как мимика и жесты, чтобы понимать их эмоции и мысли. Исследование опубликовано в Science Advances.

Эксперименты проводились на открытом мозге пациентов во время операций. Исследователи снимали мозговую активность, когда испытуемым показывали изображения людей с разными выражениями лиц или жестами. Цель заключалась в том, чтобы выявить области мозга, которые помогают интерпретировать мимику и жесты как эмоции, мысли и намерения других людей.

Исследователи обнаружили, что медиальные части височной доли и лобной коры головного мозга играют ключевую роль в обработке социальной информации. Лобная кора обрабатывает информацию в общем виде, тогда как височная доля специализируется на различении паттернов, связанных с пониманием «как» и «почему» люди реагируют определенным образом.

Выявление конкретных нейронов, задействованных в социальном взаимопонимании, может помочь в изучении аутизма, шизофрении и болезни Паркинсона.