В России начнут производить новейшую вакцину от трех заболеваний
В пермском филиале АО НПО «Микроген» начнётся массовое производство новой вакцины аАКДС-М против дифтерии, столбняка и коклюша. Об этом стало известно из пресс-релиза госкорпорации «Ростех», в состав которой входит предприятие.
Этот препарат станет первым отечественным аналогом, появившимся на рынке после ухода иностранных фармацевтических компаний.
«Вакцина аАКДС-М содержит уменьшенное количество дифтерийного и столбнячного анатоксинов, а также бесклеточный коклюшный компонент», — сообщает «Ростех».
В ходе клинических испытаний добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет отметили хорошую переносимость препарата.
Сейчас препарат проходит регистрацию в Федеральном министерстве здравоохранения. После получения разрешения его планируется поставлять в медицинские учреждения страны.
Ранее о ситуации с лекарствами от коронавируса рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, в России таких препаратов достаточно и они работают.