В России начнут производить новейшую вакцину от трех заболеваний

В пермском филиале АО НПО «Микроген» начнётся массовое производство новой вакцины аАКДС-М против дифтерии, столбняка и коклюша. Об этом стало известно из пресс-релиза госкорпорации «Ростех», в состав которой входит предприятие.

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Этот препарат станет первым отечественным аналогом, появившимся на рынке после ухода иностранных фармацевтических компаний.

« В а к ц и н а а А К Д С - М с о д е р ж и т у м е н ь ш е н н о е к о л и ч е с т в о д и ф т е р и й н о г о и с т о л б н я ч н о г о а н а т о к с и н о в , а т а к ж е б е с к л е т о ч н ы й к о к л ю ш н ы й к о м п о н е н т » , — с о о б щ а е т «Ростех».

В ходе клинических испытаний добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет отметили хорошую переносимость препарата.

Сейчас препарат проходит регистрацию в Федеральном министерстве здравоохранения. После получения разрешения его планируется поставлять в медицинские учреждения страны.

Ранее о ситуации с лекарствами от коронавируса рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. По его словам, в России таких препаратов достаточно и они работают.