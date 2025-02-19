Ученые ответили, почему препараты против курения не помогают

Британские ученые из Университета Лестера выяснили, что эффективность распространенного препарата для отказа от курения варениклина может зависеть от генов человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nicotine and Tobacco Research (NTR).

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Варениклин широко признан одним из наиболее эффективных средств, помогающих людям бросить курить. Он воздействует на определенные рецепторы в мозге, блокируя положительные эффекты курения и уменьшая тягу к курению. Однако вещество не действует на некоторых людей.

Команда разработала метод использования электронных медицинских карт для выявления людей, успешно бросивших курить с помощью варениклина, и тех, кому это не удалось.

Исследование выявило отдельные генетические варианты (небольшие различия в последовательности ДНК), связанные с прекращением курения с помощью варениклина. Обнаруженные варианты подчеркивают участие генов в регуляции активности генов и в функционировании волосовидных расширений клеток, называемых ресничками.

Исследовательская группа подчеркнула важность продолжения исследований в этой области для дальнейшего изучения влияния генетики на эффективность варениклина и дальнейшего углубления биологических знаний.

Открытие может помочь врачам подбирать более персонализированные методы лечения для курильщиков, желающих избавиться от вредной привычки.