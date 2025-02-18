Ученые выяснили, почему жара стала опаснее для жизни

Австралийские ученые из Университета Квинсленда выяснили, что смертность из-за аномальной жары увеличилась на 20% по мере изменения климата. Особо уязвимыми оказались жители городов. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research: Climate (ERC).

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Команда проанализировала данные о температуре и смертности за 20 лет, используя Индекс уязвимости к волнам тепла. Оказалось, что горожане с низким доходом, низким уровнем образования и ограниченным доступом к медицинским услугам подвергаются максимальному риску.

«Эффект острова тепла» в городах, где дороги и здания поглощают тепло, усугубляет ситуацию. Даже при слабых волнах тепла в столицах Австралии наблюдался рост смертности.

Ученые также изучили последствия аномальной жары в Виктории в 2009 году. Тогда за пять дней жара унесла 374 жизни. По оценкам, изменение климата увеличило смертность на 20%.

Исследователи призывают власти использовать Индекс уязвимости для планирования мер по снижению рисков. Это может помочь в подготовке инфраструктуры и медицинских служб к экстремальным температурам.