Кишечные микробы перепрограммировали для создания лекарства

Американские биологи из Университета Рокфеллера разработали передовой метод доставки лекарств с помощью кишечных бактерий и вирусов-бактериофагов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Biotechnology (NatBiotech).

Команда создала специальные бактериофаги — вирусы, которые заражают бактерии. Эти фаги перепрограммируют кишечные бактерии, заставляя их производить целевые белки, которые могут бороться с заболеваниями. Когда бактерии разрушаются, они высвобождают терапевтические вещества прямо в нижние отделы кишечника, где это необходимо.

« М ы п р е в р а т и л и б а к т е р и и в м и к р о с к о п и ч е с к и х ф а р м а ц е в т о в , к о т о р ы е р а б о т а ю т в н у т р и о р г а н и з м а » , — о б ъ я с н и л и с п е ц и а л и с т ы .

Исследователи успешно протестировали метод на мышах. В одном эксперименте фаги заставили бактерии вырабатывать белок, который уменьшал воспаление, связанное с воспалительным заболеванием кишечника. В другом случае бактерии производили белок, вызывающий чувство сытости, что помогло снизить ожирение у мышей, питавшихся высококалорийной диетой.

Однако доставка лекарств в кишечник — это только половина задачи. Следующий шаг — обеспечить всасывание терапевтических белков в кровоток.