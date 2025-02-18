Назван способ не подхватить микробы в воздухе общественного туалета

Смыв воды в унитазе поднимает в воздух тучу микробрызг с бактериями. Китайские ученые инструментально оценили масштабы бедствия — и предложили меры борьбы с ним.

Исследование проводилось в двух туалетах в офисном здании — с напольными унитазами и биде. Результаты экспериментов с различными сценариями смыва и условиями вентиляции опубликованы в журнале Risk Analysis.

Измеренные концентрации биоаэрозолей Escherichia coli и Staphylococcus aureus превышали допустимые уровни, установленные Центрами по контролю и профилактике заболеваний:

после смыва из унитазов вылетает

на 42–62% больше S. aureus

на 16–27% больше E. coli

по сравнению с биде;

смыв фекалий выбрасывает

на 25–43% больше S. aureus

на 16–27% больше E. coli

по сравнению со смывом пустого унитаза.

Концентрация микробов в воздухе — важнейший фактор риска для здоровья: когда бактерий мало, иммунитет в большинстве случаев легко с ними справляется.

Показано также, что включенная вытяжная вентиляция помещения снижает этот риск в 10 раз.

« Н а ш и р е з у л ь т а т ы п о д ч е р к и в а ю т з н а ч и т е л ь н ы е р и с к и д л я з д о р о в ь я , с в я з а н н ы е с в о з д е й с т в и е м б и о а э р о з о л е й в о б щ е с т в е н н ы х т у а л е т а х » , — п о я с н и л а с п и р а н т - э к о л о г В а д ж и д А л и и з К и т а й с к о г о у н и в е р с и т е т а г е о н а у к в У х а н е .

По его словам, хотя биде показали несколько другие результаты, измерения для туалетов с напольными унитазами применимы и к ним.