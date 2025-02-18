Назван способ не подхватить микробы в воздухе общественного туалета
Смыв воды в унитазе поднимает в воздух тучу микробрызг с бактериями. Китайские ученые инструментально оценили масштабы бедствия — и предложили меры борьбы с ним.
Исследование проводилось в двух туалетах в офисном здании — с напольными унитазами и биде. Результаты экспериментов с различными сценариями смыва и условиями вентиляции опубликованы в журнале Risk Analysis.
Измеренные концентрации биоаэрозолей Escherichia coli и Staphylococcus aureus превышали допустимые уровни, установленные Центрами по контролю и профилактике заболеваний:
после смыва из унитазов вылетает
- на 42–62% больше S. aureus
- на 16–27% больше E. coli
по сравнению с биде;
смыв фекалий выбрасывает
- на 25–43% больше S. aureus
- на 16–27% больше E. coli
по сравнению со смывом пустого унитаза.
Концентрация микробов в воздухе — важнейший фактор риска для здоровья: когда бактерий мало, иммунитет в большинстве случаев легко с ними справляется.
Показано также, что включенная вытяжная вентиляция помещения снижает этот риск в 10 раз.
«Наши результаты подчеркивают значительные риски для здоровья, связанные с воздействием биоаэрозолей в общественных туалетах», — пояснил аспирант-эколог Ваджид Али из Китайского университета геонаук в Ухане.
По его словам, хотя биде показали несколько другие результаты, измерения для туалетов с напольными унитазами применимы и к ним.