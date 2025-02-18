Назван способ не подхватить микробы в воздухе общественного туалета

Смыв воды в унитазе поднимает в воздух тучу микробрызг с бактериями. Китайские ученые инструментально оценили масштабы бедствия — и предложили меры борьбы с ним.

Назван способ не подхватить микробы в воздухе общественного туалета
© Naukatv.ru

Исследование проводилось в двух туалетах в офисном здании — с напольными унитазами и биде. Результаты экспериментов с различными сценариями смыва и условиями вентиляции опубликованы в журнале Risk Analysis.

Измеренные концентрации биоаэрозолей Escherichia coli и Staphylococcus aureus превышали допустимые уровни, установленные Центрами по контролю и профилактике заболеваний:

после смыва из унитазов вылетает

  • на 42–62% больше S. aureus
  • на 16–27% больше E. coli

по сравнению с биде;

смыв фекалий выбрасывает

  • на 25–43% больше S. aureus
  • на 16–27% больше E. coli

по сравнению со смывом пустого унитаза.

Концентрация микробов в воздухе — важнейший фактор риска для здоровья: когда бактерий мало, иммунитет в большинстве случаев легко с ними справляется.

Показано также, что включенная вытяжная вентиляция помещения снижает этот риск в 10 раз.

«Наши результаты подчеркивают значительные риски для здоровья, связанные с воздействием биоаэрозолей в общественных туалетах», пояснил аспирант-эколог Ваджид Али из Китайского университета геонаук в Ухане.

По его словам, хотя биде показали несколько другие результаты, измерения для туалетов с напольными унитазами применимы и к ним.

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