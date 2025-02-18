В России придумали, как подобрать терапию мигрени по слезе

В Первом МГМУ имени И.М. Сеченова создали прототип тест-системы для подбора терапии мигрени. Диагностический набор Tongo-test позволяет определить в слезной жидкости пациента уровень белка CGRP (кальцитонин-ген-родственный пептид) — наиболее частого провокатора мигрени – и выявить подтипы заболевания, при которых уже существует специализированная таргетная терапия. Исследование занимает около 10 минут, выполнять его можно даже дома. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Сеченовском университете.

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Мигрень – неизлечимое заболевание, но существует таргетная терапия моноклональными антителами, значительно улучшающая качество жизни. Но чтобы выяснить, поможет ли такое лечение, врач назначает пробную 3-х месячную терапию моноклональными антителами. Если количество приступов мигрени или их интенсивность уменьшаются за месяц на 50% и более, то лечение считается эффективным. Однако это долго, а сами препараты достаточно дорогие. Ученые разработали инновационную тест-систему, которая может стать альтернативой пробной терапии и помочь пациентам экономить время и деньги.

« М и г р е н ь – м н о г о ф а к т о р н о е з а б о л е в а н и е , а н а ш а н е и н в а з и в н а я т е с т - с и с т е м а п о з в о л я е т о п р е д е л и т ь п о д т и п ы м и г р е н и , д л я к о т о р ы х б у д е т э ф ф е к т и в н о л е ч е н и е м о н о к л о н а л ь н ы м и а н т и т е л а м и . Т е с т а н а л и з и р у е т с л е з н у ю ж и д к о с т ь ч е л о в е к а и о п р е д е л я е т в н е й у р о в е н ь б е л к а C G R P – м и ш е н и д л я м о н о к л о н а л ь н ы х а н т и т е л . Э т о т е с т д л я о б ъ е к т и в н о й и б ы с т р о й д и а г н о с т и к и и п о д б о р а т е р а п и и п р и м и г р е н и » , – р а с с к а з а л « Г а з е т е . R u » а в т о р р а з р а б о т к и , в р а ч - о р д и н а т о р к а ф е д р ы н е р в н ы х б о л е з н е й И н с т и т у т а п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б р а з о в а н и я С е ч е н о в с к о г о У н и в е р с и т е т а Вячеслав Новиков.

Тест-система основана на методике иммунохимического анализа. По внешнему виду она напоминает тест на COVID-19. На тест-полоску с реагентом наносится слезная жидкость, спустя 10 минут готов результат. Еще одно преимущество теста в том, что его можно делать не только в лабораторных условиях, но и дома.

Ученые создали прототип тест-системы и разрабатывают собственные реагенты для тест-полосок. В ближайшие месяцы будет проведено клиническое исследование продукта. В перспективе разработчики планируют расширить функционал тест-системы до панели на несколько биомаркеров, чтобы предсказывать течение ряда других социально-значимых заболеваний, в развитии которых участвует CGRP.