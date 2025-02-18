Ученые продвинулись в лечении детского рака

Детский рак вылечили модифицированными иммунными клетками
Терапия генетически модифицированными иммунными клетками (CAR T-клетками — Chimeric Antigen Receptor T-cells) избавила пациентку от смертельно опасной опухоли нервной ткани на долгие 18 лет. Клинический случай описан в журнале Nature Medicine — и он стал по-своему рекордным.
«Насколько мне известно, это самая длительная полная ремиссия у пациента, который получил терапию CAR T-клетками», — пояснила доцент Карин Страатхоф с кафедры иммуноонкологии опухолей Университетского колледжа Лондона.
Терапия CAR T-клетками применяется для лечения некоторых видов рака крови, таких как лейкемия. Для этого у пациента берут его собственные T-лимфоциты, генетически модифицируют их для обнаружения и уничтожения раковых клеток и возвращают обратно в кровоток. Вышедшее в 2022 году исследование описало два случая ремиссии лейкемии продолжительностью примерно 11 лет после такого лечения, что на тот момент стало рекордом.
Однако в отношении солидных опухолей CAR-T-терапия обычно неэффективна. Такие заболевания, как нейробластома, оказывают очень сильное сопротивление иммунитету, в том числе и опосредованному модифицированными Т-клетками.
Вот почему профессор Клиона Руни из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне и ее коллеги были удивлены, узнав, что пациентка с нейробластомой, которую они лечили с помощью CAR T-клеточной терапии в рамках исследования в 2005 году, остается здоровой более 18 лет спустя.
«Эти результаты поразительны — добиться полного ответа при нейробластоме с помощью такого подхода крайне необычно», — заметила Руни.
Нейробластому принято считать детским раком. Она развивается из незрелых нервных клеток (нейробластов) и чаще всего встречается у детей, особенно в возрасте до 5 лет; более того, это одна из наиболее распространенных форм рака у детей.
Участвовавшая в исследовании девочка получала новаторское лечение в четыре года после того, как ей не помогли несколько курсов химиотерапии и радиотерапии. Параллельно так же лечили еще 10 человек. У одного из них ремиссия продлилась около девяти лет, но затем он выбыл из исследования, и теперь его судьба неизвестна; остальные умерли в течение нескольких лет после лечения.
Остается неясным, почему некоторые люди отреагировали намного лучше, чем другие.
«Это вопрос на миллион долларов: мы действительно не знаем, почему», — призналась Руни.
Одной из причин может быть то, что Т-клетки каждого человека ведут себя немного по-разному в зависимости от генетики, предшествующего воздействия инфекций и таких особенностей образа жизни, как диета, предположила медик. Другим объяснением может быть то, что опухоли некоторых участников были более иммуносупрессивными и активнее сопротивлялись CAR T-клеткам.
Дальнейшие исследования будут направлены на снижение токсичности и побочных эффектов CAR T-клеточной терапии.