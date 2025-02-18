Ученые продвинулись в лечении детского рака

Терапия генетически модифицированными иммунными клетками (CAR T-клетками — Chimeric Antigen Receptor T-cells) избавила пациентку от смертельно опасной опухоли нервной ткани на долгие 18 лет. Клинический случай описан в журнале Nature Medicine — и он стал по-своему рекордным.

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« Н а с к о л ь к о м н е и з в е с т н о , э т о с а м а я д л и т е л ь н а я п о л н а я р е м и с с и я у п а ц и е н т а , к о т о р ы й п о л у ч и л т е р а п и ю C A R T - к л е т к а м и » , — п о я с н и л а д о ц е н т К а р и н С т р а а т х о ф с к а ф е д р ы и м м у н о о н к о л о г и и о п у х о л е й У н и в е р с и т е т с к о г о к о л л е д ж а Л о н д о н а .

Терапия CAR T-клетками применяется для лечения некоторых видов рака крови, таких как лейкемия. Для этого у пациента берут его собственные T-лимфоциты, генетически модифицируют их для обнаружения и уничтожения раковых клеток и возвращают обратно в кровоток. Вышедшее в 2022 году исследование описало два случая ремиссии лейкемии продолжительностью примерно 11 лет после такого лечения, что на тот момент стало рекордом.

Однако в отношении солидных опухолей CAR-T-терапия обычно неэффективна. Такие заболевания, как нейробластома, оказывают очень сильное сопротивление иммунитету, в том числе и опосредованному модифицированными Т-клетками.

Вот почему профессор Клиона Руни из Медицинского колледжа Бейлора в Хьюстоне и ее коллеги были удивлены, узнав, что пациентка с нейробластомой, которую они лечили с помощью CAR T-клеточной терапии в рамках исследования в 2005 году, остается здоровой более 18 лет спустя.

« Э т и р е з у л ь т а т ы п о р а з и т е л ь н ы — д о б и т ь с я п о л н о г о о т в е т а п р и н е й р о б л а с т о м е с п о м о щ ь ю т а к о г о п о д х о д а к р а й н е н е о б ы ч н о » , — з а м е т и л а Р у н и .

Нейробластому принято считать детским раком. Она развивается из незрелых нервных клеток (нейробластов) и чаще всего встречается у детей, особенно в возрасте до 5 лет; более того, это одна из наиболее распространенных форм рака у детей.

Участвовавшая в исследовании девочка получала новаторское лечение в четыре года после того, как ей не помогли несколько курсов химиотерапии и радиотерапии. Параллельно так же лечили еще 10 человек. У одного из них ремиссия продлилась около девяти лет, но затем он выбыл из исследования, и теперь его судьба неизвестна; остальные умерли в течение нескольких лет после лечения.

Остается неясным, почему некоторые люди отреагировали намного лучше, чем другие.

« Э т о в о п р о с н а м и л л и о н д о л л а р о в : м ы д е й с т в и т е л ь н о н е з н а е м , п о ч е м у » , — п р и з н а л а с ь Р у н и .

Одной из причин может быть то, что Т-клетки каждого человека ведут себя немного по-разному в зависимости от генетики, предшествующего воздействия инфекций и таких особенностей образа жизни, как диета, предположила медик. Другим объяснением может быть то, что опухоли некоторых участников были более иммуносупрессивными и активнее сопротивлялись CAR T-клеткам.

Дальнейшие исследования будут направлены на снижение токсичности и побочных эффектов CAR T-клеточной терапии.