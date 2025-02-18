Исследователи нашли способ улучшить запоминание новых слов

Российские и британские нейрофизиологи обнаружили, что стимуляция двух речевых зон мозга при помощи электродов, прикрепленных к коже черепа, приводит к значительному улучшению способности добровольцев запоминать новые слова. Это открытие позволит ускорить реабилитацию пациентов после инсультов и улучшить когнитивные способности здоровых людей, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

" Н а м н у ж н о б ы л о п р о в е р и т ь , д е й с т в и т е л ь н о л и э л е к т р о с т и м у л я ц и я м о з г а п о м о г а е т з а п о м и н а т ь н о в ы е с л о в а и л и ж е н а з а п о м и н а н и е в л и я е т к о н к р е т н ы й р е ж и м с т и м у л я ц и и . Н а м у д а л о с ь н е т о л ь к о п о к а з а т ь , ч т о т р а н с к р а н и а л ь н а я э л е к т р о с т и м у л я ц и я п о л о ж и т е л ь н о в л и я е т н а п р о ц е с с р е ч е в о г о н а у ч е н и я , н о и о б н а р у ж и т ь о п т и м а л ь н ы е д л я т а к о г о н а у ч е н и я р е ж и м ы с т и м у л я ц и и " , - п о я с н и л а в е д у щ и й н а у ч н ы й с о т р у д н и к И н с т и т у т а к о г н и т и в н ы х н е й р о н а у к НИУ ВШЭ Ольга Щербакова, чьи слова приводи пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, за последние десять лет ученые открыли множество свидетельств того, что подавление или повышение активности определенных регионов мозга при помощи систем транскраниальной электрической или магнитной стимуляции заметным образом меняет поведение и умственные способности подопытных животных и людей-добровольцев. В частности, за последние годы ученые научились таким образом управлять импульсивностью поведения индивидов, а также улучшили их арифметические способности.

Российские ученые заинтересовались, можно ли подобным образом улучшить способность здоровых людей к запоминанию новых слов. Для этого нейрофизиологи набрали группу из 160 добровольцев и проследили за тем, как стимуляция речевых центров в так называемых зонах Брока и Вернике - регионах мозга, связанных с членораздельной речью - влияет на когнитивные способности добровольцев.

В ходе этого эксперимента добровольцы должны были запомнить 16 вымышленных слов, составленных с опорой на фонетический и ритмический строй русского языка. Эти слова демонстрировались участникам в разных контекстах, с разными иллюстрациями и подсказками для запоминания, при помощи чего ученые всесторонне изучили, как разные факторы, влияющие на научение, способствовали усвоению новых слов.

Последующие наблюдения показали, что транскраниальная электростимуляция действительно улучшала способности добровольцев по запоминанию вымышленных слов, причем лучше всего на них действовали анодная стимуляция зоны Брока и катодная стимуляция зоны Вернике. Если эффекты от данной стимуляции будут сохраняться долгое время, то ее можно будет использовать для восстановления речевых способностей у пациентов после инсультов, а также для улучшения когнитивных способностей здоровых людей и носителей нейродегенеративных заболеваний, подытожили исследователи.