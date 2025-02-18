Биоинженеры научились выращивать зубы в лаборатории

Исследователи из Школы стоматологической медицины Университета Тафтса (США) разработали метод выращивания зубов. В своем исследовании, опубликованном в Stem Cells Translational Medicine, ученые успешно имплантировали ткань, состоящую из клеток свиных и человеческих зубов, в челюсти карликовых свиней.

Команда во главе с Вейбо Чжаном и Памелой Йелик использовала клетки пульпы человеческих зубов и эмали свиней, выращивая их на биоразлагаемом каркасе, сделанном из частей свиных зубов. После имплантации в нижние челюсти свиней зачатки зубов развивались в течение 2-4 месяцев, образуя прочные слои, похожие на дентин и цемент — ключевые компоненты естественного зуба.

После контрольного исследования ученые обнаружили, что зубы растут, как если бы это был естественный процесс.

Будущее стоматологии

Современные зубные имплантаты служат около 15 лет, но могут вызывать потерю костной ткани и воспаления. Живые зубы, созданные из клеток пациента, потенциально решат эти проблемы.

« В о з м о ж н о с т ь с о з д а н и я ф у н к ц и о н а л ь н ы х з у б о в б ы л а б ы з н а ч и т е л ь н ы м у л у ч ш е н и е м п о с р а в н е н и ю с и с к у с с т в е н н ы м и и м п л а н т а т а м и » , — п и ш у т а в т о р ы и с с л е д о в а н и я .

Если технология будет успешно доработана, она может кардинально изменить подход к лечению зубов, избавляя пациентов от необходимости носить имплантаты и протезы.