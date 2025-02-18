В Японии нашли способ повернуть старение вспять

Японские ученые из Университета Осаки обнаружили белок, который может переключать клетки между «молодым» и «старым» состояниями. Исследование опубликовано в научном журнале Cellular Signaling (CellSign).

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С возрастом в организме накапливаются стареющие клетки, которые становятся крупнее и менее активными. Они отличаются от молодых клеток утолщенными стрессовыми волокнами — структурами, отвечающими за движение и взаимодействие клеток с окружающей средой. Ученые давно задавались вопросом, как эти клетки поддерживают свои размеры.

Исследователи сосредоточились на белке AP2A1, который активен в стрессовых волокнах стареющих клеток. Эксперименты показали, что подавление AP2A1 в старых клетках приводит к их омоложению, а его избыточная экспрессия в молодых клетках ускоряет старение.

Ученые также выяснили, что AP2A1 тесно связан с интегрином β1 — белком, который помогает клеткам прикрепляться к коллагеновому матриксу. Вместе они перемещаются вдоль стрессовых волокон, усиливая адгезию клеток, что может объяснять их увеличенные размеры.

AP2A1 может стать маркером клеточного старения и новой мишенью для лечения возрастных заболеваний.

« Н а ш и р е з у л ь т а т ы о т к р ы в а ю т п у т ь к р а з р а б о т к е м е т о д о в , к о т о р ы е с м о г у т о б р а т и т ь с т а р е н и е к л е т о к в с п я т ь » , — о т м е т и л с т а р ш и й а в т о р и с с л е д о в а н и я С и н д з и Д е г у т и .

Открытие может привести к созданию революционных методов борьбы со старением, улучшая качество жизни и здоровье людей.