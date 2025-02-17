Выявлен неожиданный фактор, влияющий на качество спермы

Международная группа ученых обнаружила, что качество спермы у мужчин может быть связано с их восприятием количества потенциальных соперников. Мужчины, которые считают, что их партнерша может проводить время с другими мужчинами, во время полового акта производят эякуляты с более высокой концентрацией сперматозоидов. Это свидетельствует о том, что организм мужчины может бессознательно адаптироваться к восприятию конкуренции, чтобы увеличить его шансы на успешное зачатие. Работа опубликована в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

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Сперматозоидная конкуренция, наблюдаемая у различных видов животных, происходит, когда сперма от нескольких самцов конкурирует за оплодотворение яйца самки. В человеческой популяции этот феномен был впервые исследован в 1993 году, когда было предположено, что мужчины производят больше спермы, если считают, что их партнерша может иметь возможность совокупляться с другими мужчинами. В новом исследовании использовались более современные методы анализа спермы и оценки рисков конкуренции, что позволило получить новые данные о том, как восприятие мужчин влияет на биологические реакции.

В исследовании участвовали 34 пары, и ученые анализировали сперму мужчин в зависимости от того, насколько они верили в верность своих партнерш и наличия у них потенциальных соперников. Результаты показали, что концентрация сперматозоидов в эякулятах, полученных во время полового акта, была выше, если мужчины думали, что у их партнерш есть другие мужчины. Однако, что удивительно, те, кто считал своих партнерш более верными, производили эякуляты с еще более высокой концентрацией подвижных сперматозоидов.

Полученные данные предполагают, что сперматозоидная конкуренция у людей может быть более сложной, чем считалось ранее, и что мужчины могут бессознательно подстраивать качество спермы в ответ на восприятие угроз для их репродуктивного успеха. Ученые отмечают, что для полного понимания механизмов сперматозоидной конкуренции необходимо провести дополнительные исследования.