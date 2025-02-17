Как тестостерон на самом деле влияет на сексуальное желание у мужчин

Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B (PRSB), ставит под сомнение широко распространенное мнение о том, что уровень тестостерона напрямую влияет на сексуальное желание у мужчин. Ученые, изучавшие гормональные показатели и самооценку желания у мужчин в течение месяца, не нашли связи между этими показателями.

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Исследователи проанализировали данные 41 мужчины в возрасте от 18 до 26 лет, которые в течение 31 дня ежедневно сдавали слюну для измерения уровня тестостерона и заполняли опросы о своем сексуальном влечении и романтической активности. В результате ученые обнаружили, что колебания тестостерона не влияли на сексуальное желание участников. Более того, неожиданным открытием стало то, что повышенный уровень тестостерона в один день мог немного снижать сексуальное влечение на следующий день.

При этом исследователи заметили, что в дни, когда одинокие мужчины встречались с потенциальными партнерами, высокий уровень тестостерона был связан с большими усилиями по привлечению внимания. Это подтверждает гипотезу о том, что тестостерон играет важную роль в стремлении к романтическим знакомствам, а не просто в формировании желания.

Авторы исследования подчеркивают, что их выводы требуют дальнейшего подтверждения, особенно среди мужчин других возрастных групп и культур. Однако уже сейчас работа ставит под сомнение эффективность тестостероновой терапии для повышения сексуального желания у мужчин с нормальным уровнем гормонов.