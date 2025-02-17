Ученый рассказал, как ПТСР сказывается на нейронах мозга

В мозге человека есть специальные стволовые клетки, которые могут встраиваться в нейронную сеть мозга и замещать мертвые нейроны, рассказал «Газете.Ru» заведующий лабораторией психофизиологии эмоций российского Института экспериментальной медицины, доктор медицинских наук, профессор Сергей Цикунов.

В норме у человека гибнут клетки мозга, это называется апоптоз. Но он компенсируется нейрогенезом, то есть процессом восстановления нервных клеток в мозге.

« Э т о о т н о с и т е л ь н о н о в о е н а у ч н о е о т к р ы т и е . О к а з ы в а е т с я , в м о з г е в з р о с л о г о , з р е л о г о о р г а н и з м а м о г у т с у щ е с т в о в а т ь т а к н а з ы в а е м ы е с т в о л о в ы е к л е т к и , к о т о р ы е м о г у т н а п р а в л е н н о п е р е д в и г а т ь с я к ц е н т р у п о р а ж е н и я , в с т р а и в а т ь с я в н е й р о н н у ю с е т ь и ф у н к ц и о н и р о в а т ь к а к н е й р о н ы . Т а к и м о б р а з о м , п о л о ж е н и е о т о м , ч т о н е р в н ы е к л е т к и н е в о с с т а н а в л и в а ю т с я , о т м е н я е т с я . О н и в о с с т а н а в л и в а ю т с я , н о н е п у т е м о б ы ч н о г о д е л е н и я , а б о л е е и н т е р е с н ы м с п о с о б о м . Э т о п о д д е р ж и в а е т ж и з н е д е я т е л ь н о с т ь о р г а н и з м а » , – о б ъ я с н и л Ц и к у н о в .

Ученые создали модель развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у крыс и обнаружили, что при ПТСР происходит дегенерация нейронов.

« В э к с п е р и м е н т а л ь н ы х м о д е л я х м ы п о к а з а л и , ч т о п р и П Т С Р п р о и с х о д и т п о д а в л е н и е , у м е н ь ш е н и е к о л и ч е с т в а , а и н о г д а д а ж е и с ч е з н о в е н и е с т в о л о в ы х к л е т о к , к о т о р ы е м о г л и б ы к о м п е н с и р о в а т ь п о в р е ж д е н и я . В р е з у л ь т а т е в о з н и к а е т з а м к н у т ы й к р у г , у с и л и в а ю щ и й н е й р о д е г е н е р а ц и ю , к о т о р а я н е к о м п е н с и р у е т с я з а с ч е т в о з м о ж н о с т е й о р г а н и з м а » , – о т м е т и л у ч е н ы й .

Подробнее о том, что такое ПТСР, когда оно возникает, как его лечат и как меняется работа мозга у людей с этой проблемой – в интервью Цикунова «Газете.Ru».