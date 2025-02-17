Ученые продвинулись в создании нейропротеза для больных эпилепсией

Создан базовый элемент нейропротеза для больных эпилепсией
Ученые нижегородского университета Лобачевского (ННГУ) впервые с помощью искусственного синапса на основе мемристора смогли обработать сигнал клеток гиппокампа, что в дальнейшем может позволить предотвращать приступы эпилепсии и заменять поврежденные участки мозга, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
"В экспериментах in vitro мы показали, что мемристор отвечает на нейросигналы как часть живой системы. Испытания на клетках здорового и эпилептического мозга доказали, что устройство может распознавать эпилептические сигналы и в перспективе блокировать их. Мы можем плавно регулировать проводимость мемристора для передачи нормального нейросигнала и подавления вспышек эпилепсии", - рассказала автор исследования, научный сотрудник лаборатории стохастических мультистабильных систем ННГУ им. Н. И. Лобачевского Мария Коряжкина.
Разработка электронной компонентной базы на новых физических принципах способствует развитию нового поколения нейропротезивных и нейромодулирующих устройств.
"В этом проекте мы продемонстрировали новый подход к моделированию эпилептической активности в экспериментах in vitro и показали базовые принципы работы мемристивных нейропротезов на клеточно-сетевом уровне", - добавила соавтор исследования, старший научный сотрудник НИИ нейронаук университета Лобачевского Альбина Лебедева.
Мемристоры способны выполнять функции и нейронов, и синапсов: генерировать, обрабатывать и хранить информацию. Новые микроэлектронные элементы позволят усовершенствовать известные нейропротезы, сделать их более дешёвыми, быстрыми и энергоэффективными. Нейропротезы на мемристорах также будут миниатюрными, что важно для применения в медицинской практике.
"Нейроны обмениваются аналоговыми сигналами. В традиционной микроэлектронике их можно смоделировать с помощью транзисторов, усилителей и других стандартных компонентов. Получатся объёмные системы с высоким энергопотреблением и низкой скоростью работы. Мемристоры за счёт своей универсальности сделают схемы нейропротезов значительно производительнее, точнее и проще", - отметила Коряжкина.