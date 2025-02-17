Ученые продвинулись в создании нейропротеза для больных эпилепсией

Ученые нижегородского университета Лобачевского (ННГУ) впервые с помощью искусственного синапса на основе мемристора смогли обработать сигнал клеток гиппокампа, что в дальнейшем может позволить предотвращать приступы эпилепсии и заменять поврежденные участки мозга, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

" В э к с п е р и м е н т а х i n v i t r o м ы п о к а з а л и , ч т о м е м р и с т о р о т в е ч а е т н а н е й р о с и г н а л ы к а к ч а с т ь ж и в о й с и с т е м ы . И с п ы т а н и я н а к л е т к а х з д о р о в о г о и э п и л е п т и ч е с к о г о м о з г а д о к а з а л и , ч т о у с т р о й с т в о м о ж е т р а с п о з н а в а т ь э п и л е п т и ч е с к и е с и г н а л ы и в п е р с п е к т и в е б л о к и р о в а т ь и х . М ы м о ж е м п л а в н о р е г у л и р о в а т ь п р о в о д и м о с т ь м е м р и с т о р а д л я п е р е д а ч и н о р м а л ь н о г о н е й р о с и г н а л а и п о д а в л е н и я в с п ы ш е к э п и л е п с и и " , - р а с с к а з а л а а в т о р и с с л е д о в а н и я , н а у ч н ы й с о т р у д н и к л а б о р а т о р и и с т о х а с т и ч е с к и х м у л ь т и с т а б и л ь н ы х с и с т е м Н Н Г У и м . Н . И . Л о б а ч е в с к о г о М а р и я К о р я ж к и н а .

Разработка электронной компонентной базы на новых физических принципах способствует развитию нового поколения нейропротезивных и нейромодулирующих устройств.

" В э т о м п р о е к т е м ы п р о д е м о н с т р и р о в а л и н о в ы й п о д х о д к м о д е л и р о в а н и ю э п и л е п т и ч е с к о й а к т и в н о с т и в э к с п е р и м е н т а х i n v i t r o и п о к а з а л и б а з о в ы е п р и н ц и п ы р а б о т ы м е м р и с т и в н ы х н е й р о п р о т е з о в н а к л е т о ч н о - с е т е в о м у р о в н е " , - д о б а в и л а с о а в т о р и с с л е д о в а н и я , с т а р ш и й н а у ч н ы й с о т р у д н и к Н И И н е й р о н а у к у н и в е р с и т е т а Л о б а ч е в с к о г о А л ь б и н а Л е б е д е в а .

Мемристоры способны выполнять функции и нейронов, и синапсов: генерировать, обрабатывать и хранить информацию. Новые микроэлектронные элементы позволят усовершенствовать известные нейропротезы, сделать их более дешёвыми, быстрыми и энергоэффективными. Нейропротезы на мемристорах также будут миниатюрными, что важно для применения в медицинской практике.