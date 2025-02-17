Часто ночной сон оценивают по количеству часов. Но время, когда вы встаёте и ложитесь, может иметь большее значение, чем продолжительность сна.

Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Sleep, показало: регулярность сна (то, насколько постоянен ваш график сна и бодрствования) может играть большую роль в риске смерти, чем его продолжительность. Учёные обнаружили, что люди, которые спят постоянно 7−8 часов в сутки, но имеют нерегулярный график сна, подвержены более высокому риску возникновения инсультов, сердечных приступов и рака, чем те, кто спит меньше, но имеет регулярный график.

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В целом же у людей с наиболее стабильным режимом сна и бодрствования вероятность смерти от всех причин была на 48% ниже, чем у тех, кто имел менее стабильный режим.

Правда, это не значит, что можно спать всего 4 часа в сутки. В рамках исследования также выяснилось, что те, кто спал менее 6 или более 9 часов в сутки, подвергались повышенному риску смертности.

Для проведения исследования специалисты проанализировали данные о сне почти 61 000 человек в британском биобанке. В общей сложности это было более 10 млн часов записанного сна. Они изучили закономерности при помощи алгоритмов, а затем в течение в среднем 6,3 лет отслеживали показатели смертности участников.

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