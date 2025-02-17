В России определили структуры новых вирусов, передаваемых клещами

Ученые установки "Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)", строящейся под Новосибирском, определили пространственную структуру ряда белков трех недавно обнаруженных в Китае и Японии вирусов, переносимых клещами. Эти вирусы вызывают у людей лихорадку, снижение уровня тромбоцитов и лейкоцитов в крови, нарушения работы печени, сообщили в пресс-службе СКИФ.

Знание структуры белков необходимо для понимания функционирования живых организмов, механизмов развития заболеваний, создания эффективных лекарств и вакцин. Однако определение структуры белка - длительный, трудоемкий и дорогостоящий процесс. Упростить его позволит технология машинного обучения, считают ученые.

" Р а з р а б о т а н н а я у ч е н ы м и п р о г р а м м а п о з в о л и л а с о п о с т а в и т ь э к с п е р и м е н т а л ь н ы е д а н н ы е о с т р у к т у р е б е л к о в э т и х в и р у с о в с м о д е л я м и , п р е д с к а з а н н ы м и н е й р о с е т я м и , ч т о у с к о р и л о о т б о р ц е л е в ы х к а н д и д а т о в и з п р е д с к а з а н н ы х с т р у к т у р . П о л у ч е н н ы е д а н н ы е п о з в о л я т л у ч ш е р а з о б р а т ь с я в ж и з н е н н о м ц и к л е и с с л е д у е м ы х в и р у с о в и у с к о р я т п р о ц е с с р а з р а б о т к и э ф ф е к т и в н ы х л е к а р с т в е н н ы х п р е п а р а т о в и в а к ц и н " , - с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е .

Там отметили, что разработанная учеными программа позволит многократно ускорить процесс уточнения и подтверждения структуры белков. Ее преимуществом является способность обрабатывать большое количество предсказанных нейросетями вариантов за минуты, что в сотни раз ускоряет процесс верификации белковых структур. Программа будет доступна и открыта для бесплатного пользования всем исследователям.

" Б е л к и - э т о б о л ь ш и е м о л е к у л ы , о н и м о г у т и м е т ь с о в е р ш е н н о р а з н ы е ф о р м ы - в ы т я н у т ы е , ш а р о о б р а з н ы е , и з о г н у т ы е , в ф о р м е с е р д е ч к а и т а к д а л е е . З а д а ч а р а з р а б о т а н н о й п р о г р а м м ы - п р е о б р а з о в а т ь п р е д с к а з а н н ы е н е й р о с е т ь ю с т р у к т у р ы < . . . > и в и т о г е п о л у ч и т ь ф о р м у б е л к а . П о с л е ч е г о м ы м о ж е м с р а в н и т ь ф о р м у м о л е к у л ы б е л к а , о п р е д е л е н н у ю и с х о д я и з э к с п е р и м е н т а л ь н ы х д а н н ы х , с р е з у л ь т а т а м и , п о л у ч е н н ы м и с п о м о щ ь ю н е й р о с е т е й , ч т о б ы в ы б р а т ь н а и б о л е е в е р о я т н у ю с т р у к т у р у " , - ц и т и р у е т п р е с с - с л у ж б а а в т о р а р а з р а б о т к и , с о т р у д н и к а С К И Ф А н т о н а В е д ь к а л а .

Ученые провели компьютерное моделирование для анализа траекторий движения атомов в исследуемых белках трех новых вирусов и определили формы этих молекул в Шанхайском центре синхротронного излучения. Далее при помощи трех нейросетей были предсказаны варианты структур белков, однако количество кандидатов было более 100, кроме того, результаты, выдаваемые ИИ-модулями, требуют подтверждения другими методами. В результате проведенной работы был предсказан набор третичных структур белков. Полученные данные позволят лучше разобраться в жизненном цикле исследуемых вирусов, отметили в пресс-службе СКИФ.