Найдено 380 вариантов генов, определяющих риск развития рака

Ученые из Стэнфордского университета выявили 380 ключевых генетических вариантов, существенно влияющих на риск развития рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

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Ученые пояснили, что тысячи незначительных изменений в последовательности ДНК в геноме человека связаны с онкологическими заболеваниями. Однако до сих пор было неясно, какие из этих изменений напрямую способствуют неконтролируемому росту раковых клеток, а какие являются незначительными факторами.

Для того, чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые провели первый крупномасштабный анализ этих наследуемых генетических изменений, известных как однонуклеотидные полиморфизмы. Образцы генетической информации были получены от миллионов людей, у которых был диагностирован один из 13 наиболее распространенных видов рака.

В ходе исследования было выявлено менее 400 вариантов, которые играют ключевую роль в запуске и поддержании роста раковых опухолей. В общей сложности было выделено 380 вариантов, контролирующих экспрессию одного или нескольких генов, связанных с раком.

Ученые отметили, что работа была сосредоточена на последовательностях ДНК, унаследованных при зачатии, а не на мутациях, которые могут накапливаться в течение жизни человека по мере деления клеток во время развития или для восстановления повреждений. Это значит, что созданную базу генетических вариантов можно в будущем использовать для прогнозирования риска онкологических заболеваний.