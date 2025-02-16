Ученые выяснили, что может «предупредить» о проблемах с сердцем

Исследователи из Института биомедицинской инженерии Университета Торонто выяснили, что анализ кровотока в мышцах ног может выявить сердечно-сосудистые заболевания гораздо раньше, чем традиционные обследования. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Благодаря прогрессу в медицинской визуализации становится возможным все быстрее обнаруживать проблемы, связанные с сердцем (такие как уплотнение или рубцевание сердечной ткани). Однако такой скрининг часто не помогает выявить более ранние симптомы патологий миокарда.

Предыдущие исследования показали, что проблемы с кровообращением в мышцах ног могут проявляться раньше, чем аналогичные изменения в сердце, что объясняет такие симптомы, как усталость и трудности при физических нагрузках.

« Н а ш н о в ы й м е т о д д и а г н о с т и к и п о м о г а е т з а к р ы т ь п р о б е л в д и а г н о с т и к е с е р д е ч н о й н е д о с т а т о ч н о с т и с с о х р а н е н н о й ф р а к ц и е й в ы б р о с а ( С Н с Ф В ) , е щ е д о т о г о , к а к с е р д ц е б у д е т н е о б р а т и м о п о в р е ж д е н о » , — о б ъ я с н и л а Х а й - Л и н М а р г а р е т Ч е н г , п р о ф е с с о р И н с т и т у т а б и о м е д и ц и н с к о й и н ж е н е р и и и с т а р ш и й н а у ч н ы й с о т р у д н и к п р о е к т а .

СНсФВ — это распространенное, но сложное заболевание, которое часто прогрессирует скрыто и не вызывает ярко выраженных симптомов до тех пор, пока не становится трудным для лечения. Ученые утверждают, что изменения сосудов в мышцах ног могут служить ранним признаком СНсФВ.

Для проверки этой гипотезы исследовательская группа использовала специализированный МРТ-метод, который отслеживает реакцию кровеносных сосудов на стресс. Они протестировали этот подход на доклинической модели СНсФВ, вызванной диабетом.

Оказалось, что изменения кровотока в ногах появляются за несколько месяцев до того, как становится заметным изменение работы сердца.

В будущем ученые планируют провести исследования с участием пациентов с факторами риска СНсФВ, чтобы подтвердить эффективность нового способа оценки здоровья сердца.