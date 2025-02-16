В Китае создан уникальный протез руки

Традиционные протезы рук часто имеют ограничения по весу и подвижности, не соответствуя 23 степеням свободы человеческой руки. Протез, созданный китайскими специалистами, весит всего 370 граммов, но при этом обладает 19 степенями свободы, что делает его одним из самых подвижных устройств на рынке.

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Основу протеза составляют сплавы с эффектом памяти формы, которые обеспечивают изменения формы при воздействии температуры и позволяют создать мощные, но легкие искусственные мышцы. Вместо стандартных механических двигателей используется биомиметическая система, имитирующая работу сухожилий, что делает движения плавными и естественными.

Протез оснащен 23 сенсорами, которые контролируют движения пальцев и запястья, что позволяет выполнять точные манипуляции, такие как письмо, пожимание рук, использование смартфона или даже игру в шахматы. Устройство также поддерживает систему голосового управления, которая работает на 60 языках и 20 диалектах, что делает его доступным для широкой аудитории пользователей, сообщает издание Tech Xplore.

Также Россия разрабатывает ракетный двигатель, который изменит будущее космонавтики. Кроме того, свежий отчет International AI Safety Report, подготовленный 96 учеными, предупредил о возможной опасности в будущем искусственного интеллекта.