Ученые выяснили, чем полезна обычная улыбка

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне доказали, что улыбка во время болезненных или стрессовых ситуаций помогает справиться с неприятными ощущениями и напряжением. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Positive Psychology (JPP).

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В эксперименте задействовали 57 студентов, которые выполняли холодовое прессорное задание: держали руку в ледяной воде до двух минут.

Их частота сердечных сокращений и выражения лица фиксировались с помощью датчиков и видеокамер. Участники, которые улыбались во время задания, имели более низкую частоту сердечных сокращений (на 7-8 ударов в минуту) по сравнению с теми, кто не улыбался.

« У л ы б к а м о ж е т б ы т ь е с т е с т в е н н ы м м е х а н и з м о м п р е о д о л е н и я , п о м о г а ю щ и м с п р а в л я т ь с я с д и с к о м ф о р т о м » , — о б ъ я с н и л а а в т о р и с с л е д о в а н и я Д ж а з л и н Х . Л у у .

Хотя улыбка не уменьшала непосредственное ощущение боли, участники, улыбавшиеся дольше, сообщали о более позитивных эмоциях после завершения задания.

Исследование подтверждает гипотезу лицевой обратной связи, согласно которой мимика влияет на эмоциональное состояние.