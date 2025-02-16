У каких людей до сих пор остались жабры

Как известно, человек – венец творения природы, но случается так, что и у него возникают разнообразные врожденные аномалии. Одним из таких отклонений является околоушной свищ, который в медицине называют еще преаурикулярной ямкой или фистулой. Что же это такое на самом деле и какое отношение эта патология может иметь к жабрам?

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Это – врожденный свищ

Преаурикулярная ямка — небольшое углубление перед ухом, расположенное между кожей лица и хрящом ушной раковины. Данная врожденная аномалия встречается только у 1% людей и может образоваться как на одной, так и на обеих сторонах уха.

Эти анатомические особенности известны ученым с 1864 года. В середине XX века британский генетик Джордж Р. Фрейзер впервые диагностировал преаурикулярные пазухи, как свищи, которые по факту являются доброкачественной врожденной мальформацией. Именно поэтому у обладателей таких аномалий часто встречаются инфекции ямок, способные привести к развитию абсцессов и росту кист. Поскольку преаурикулярные пазухи представляют собой дорсальный конец первой жаберной дуги, часто они согласуются с нейромозговой потерей слуха.

Между тем, у обладателей данной аномалии за всю жизнь может и не возникнуть никаких осложнений, связанных с ней. Тем не менее британские медики склонны считать, что наличие у детей, даже никак не беспокоящих их преаурикулярных пазух – это показание к хирургическому удалению потенциально опасных свищей. Но почему же врожденную мальформацию — преаурикулярную ямку считают остатком жабр?

А были ли жабры?

В научном мире многие антропологи до сих пор придерживаются идеи о существовании биогенетического закона, согласно которому в зачаточном индивидуальном развитии человеческого организма как бы воспроизводятся основные этапы его эволюции. То есть эмбрион человека в процессе роста из одной клетки последовательно проходит все стадии формирования от рыбки до амфибии, от рептилии и далее до млекопитающего. Именно поэтому в разные периоды созревания плода анатомы замечали у эмбриона хвост и жаберные щели. Впервые данную теорию в 1866 году публично озвучил немецкий натуралист, естествоиспытатель и философ, профессор Йенского университета, Эрнст Генрих Филипп Август Геккель.

На сегодняшний день, опираясь на биогенетический закон этого ученого XIX века, американский палеонтолог и эволюционный биолог, заслуженный профессор Чикагского университета и член Национальной академии наук США, Нил Шубин уверяет, что преаурикулярная ямка – это врожденная аномалия, которая сохранилась у конкретных индивидов, пока их эмбрион «эволюционировал» от рыбы к человеку в утробе матери.

Но с 2010-х годов эта теория подвергается сомнению. Например, российский антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Станислав Владимирович Дробышевский указывает, что почти все исследованные «хвостовые» рудименты человека фактически представляют собой кожистую грыжу и никак не соединяются с копчиком. И у эмбриона человека ничего похожего на предшественников жабр в области головы не закладывается. Сюда не проходят кровеносные сосуды и жаберных щелей как таковых там тоже нет.

Расположение «преаурикулярной ямки на жаберных дугах» — устоявшаяся анатомическая терминология, которую все еще используют специалисты. На самом деле процесс развития человеческого эмбриона сейчас детально изучается и уже известно, что в тот период, когда у него заметен «хвост» — это всего лишь конец позвоночника, который растет быстрее тазовой области, но позже она все равно его полностью покрывает. Формирование человеческого плода имеет гораздо больше отличий от животного, чем предполагалось ранее. И возможно, в ближайшее время ученые представят миру доказательства, что биогенетический закон XIX века попросту неверен.