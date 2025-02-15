Профессор оценил шансы попадания на Землю вирусов из космоса

Шансы попадания на Землю вирусов на поверхности метеоритов, таких как Челябинский метеорит, крайне малы. Об этом ТАСС рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин в годовщину падения метеорита.

Ученый отметил, что в научной литературе несколько лет назад начал использоваться термин "астровирусология" в качестве описания нового направления астробиологии, исследующего возможности существования вирусов за пределами нашей планеты. Однако пока доказательств их присутствия в космосе нет. В местах обнаружения осколков Челябинского метеорита ученые также не фиксировали новых или необычных инфекций, напомнил профессор МГУ.

" П о п а д а н и е н а з е м л ю в и р у с о в и з к о с м о с а - к р а й н е м а л о в е р о я т н о е с о б ы т и е . В и р у с ы д е й с т в и т е л ь н о м о г у т в ы д е р ж и в а т ь д о в о л ь н о с у р о в ы е у с л о в и я н а З е м л е , н о в к о с м и ч е с к о м п р о с т р а н с т в е о н и с т а л к и в а ю т с я с б о л ь ш и м н а б о р о м ф и з и ч е с к и н е в ы н о с и м ы х у с л о в и й . К т о м у ж е в и р у с а м д л я р а з м н о ж е н и я н е о б х о д и м ы ж и в ы е к л е т к и . Э т о д о л ж н ы б ы т ь к л е т к и , к о т о р ы е в о с п р и и м ч и в ы к к о н к р е т н о м у в и р у с у : м о л е к у л ы н а и х п о в е р х н о с т и д о л ж н ы с в я з ы в а т ь с я с о с п е ц и ф и ч е с к и м и б е л к а м и н а п о в е р х н о с т и в и р у с а , и н а ч е о н н е с м о ж е т п р о н и к н у т ь в н у т р ь и н а ч а т ь р а з м н о ж а т ь с я " , - с к а з а л Никитин.

Вирус представляет собой молекулу нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), покрытую белковой оболочкой. Мир вирусов на Земле устроен таким образом, что вирусы животных не могут инфицировать растения, а вирусы грибов - человека. При этом их эволюция всегда была тесно связана с эволюцией видов, которые они заражали.

" Э т о з н а ч и т , ч т о о р г а н и з м ы и с к а л и и с о з д а в а л и п у т и з а щ и т ы о т в и р у с о в , в т о в р е м я к а к п о с л е д н и е у ч и л и с ь о б х о д и т ь э т и к л е т о ч н ы е м е х а н и з м ы з а щ и т ы . П о э т о м у д а ж е е с л и п р е д п о л о ж и т ь , ч т о в и р у с ы и л и п о д о б н ы е и м ч а с т и ц ы к а к и м - т о о б р а з о м п о п а д у т н а З е м л ю , т о в е р о я т н о с т ь и х в о з д е й с т в и я н а ч е л о в е к а б у д е т с т р е м и т ь с я к н у л ю . К т о м у ж е и з п о ч т и 1 5 т ы с я ч о т к р ы т ы х н а д а н н ы й м о м е н т в и р у с о в л и ш ь 1 - 2 % с п о с о б н ы з а р а з и т ь ч е л о в е ч е с к и е к л е т к и , ч т о е щ е р а з п о д т в е р ж д а е т м и н и м а л ь н у ю о п а с н о с т ь б и о л о г и ч е с к о й у г р о з ы " , - з а к л ю ч и л в и р у с о л о г .

12 лет назад, 15 февраля 2013 года, крупный метеорит вошел в земную атмосферу и разрушился над территорией Челябинской области. Болид, получивший название "Челябинск", стал одним из крупнейших космических объектов, которые падали на Землю в XX-XXI вв. От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, а также промышленные предприятия. За медицинской помощью обратились 1,613 тыс. человек, из них 324 ребенка.