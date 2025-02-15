Профессор оценил шансы попадания на Землю вирусов из космоса

Шансы попадания на Землю вирусов на поверхности метеоритов крайне малы
Шансы попадания на Землю вирусов на поверхности метеоритов, таких как Челябинский метеорит, крайне малы. Об этом ТАСС рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Николай Никитин в годовщину падения метеорита.
Ученый отметил, что в научной литературе несколько лет назад начал использоваться термин "астровирусология" в качестве описания нового направления астробиологии, исследующего возможности существования вирусов за пределами нашей планеты. Однако пока доказательств их присутствия в космосе нет. В местах обнаружения осколков Челябинского метеорита ученые также не фиксировали новых или необычных инфекций, напомнил профессор МГУ.
"Попадание на землю вирусов из космоса - крайне маловероятное событие. Вирусы действительно могут выдерживать довольно суровые условия на Земле, но в космическом пространстве они сталкиваются с большим набором физически невыносимых условий. К тому же вирусам для размножения необходимы живые клетки. Это должны быть клетки, которые восприимчивы к конкретному вирусу: молекулы на их поверхности должны связываться со специфическими белками на поверхности вируса, иначе он не сможет проникнуть внутрь и начать размножаться", - сказал Никитин.
Вирус представляет собой молекулу нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК), покрытую белковой оболочкой. Мир вирусов на Земле устроен таким образом, что вирусы животных не могут инфицировать растения, а вирусы грибов - человека. При этом их эволюция всегда была тесно связана с эволюцией видов, которые они заражали.
"Это значит, что организмы искали и создавали пути защиты от вирусов, в то время как последние учились обходить эти клеточные механизмы защиты. Поэтому даже если предположить, что вирусы или подобные им частицы каким-то образом попадут на Землю, то вероятность их воздействия на человека будет стремиться к нулю. К тому же из почти 15 тысяч открытых на данный момент вирусов лишь 1-2% способны заразить человеческие клетки, что еще раз подтверждает минимальную опасность биологической угрозы", - заключил вирусолог.
12 лет назад, 15 февраля 2013 года, крупный метеорит вошел в земную атмосферу и разрушился над территорией Челябинской области. Болид, получивший название "Челябинск", стал одним из крупнейших космических объектов, которые падали на Землю в XX-XXI вв. От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, а также промышленные предприятия. За медицинской помощью обратились 1,613 тыс. человек, из них 324 ребенка.